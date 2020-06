12/06/2020 - Pandemia

Manzur pidió responsabilidad ante las flexibilizaciones

El gobernador, Juan Manzur, se refirió ayer ante la prensa a las nuevas flexibilizaciones que autorizó el Comité Operativo de Emergencias (COE), y pidió responsabilidad a la población para que no crezcan los casos de COVID-19 en la provincia. “Si llegan a aumentar los casos y a haber circulación viral, no me va a temblar el pulso para dar marcha atrás”, avisó el primer mandatario.

El COE dio a conocer ayer un listado de 10 actividades que podrán reanudarse, siempre y cuando cumplan con un estricto protocolo sanitario: ampliación de horarios en bares y restaurantes, cementerios, salidas recreativas, reuniones sociales, entretenimientos para adolescentes y adultos, entrenamientos deportivos al aire libre, casamientos por civil, velorios, comercios con horario especial por el día del padre y emprendimientos de micro cine.

“En Tucumán llevamos varias semanas sin circulación viral. Venimos detectando casos de personas que vinieron de lugares donde hay circulación viral y fueron puestos en cuarentena. En ese marco hemos venido avanzando para flexibilizar y avanzar con la actividad económica de Tucumán. Fuimos poniendo en marcha paulatinamente cada una de las actividades: hemos avanzado con mucha prudencia con los bares”, afirmó Manzur

A la vez que resaltó que esta medida requirió también otros esfuerzos. “En la medida que uno flexibiliza el esfuerzo sanitario es el doble. Por eso hemos ido restringiendo el ingreso de personas del exterior porque el esfuerzo del sistema sanitario era muy grande”.

Finalmente el Gobernador expresó que es fundamental que la población sea prudente y no se relaje con los cuidados. “Apelo a la responsabilidad de la gente, al cumplimiento del distanciamiento social y de todas las medidas higiénicas, al uso del barbijo. Hay que extremar las medidas de seguridad”.