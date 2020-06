12/06/2020 - En General

Bajó curva de enfermedades respiratorias por el estricto cuidado

Luego de evaluaciones realizadas y diferentes reuniones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y basándose en estadísticas con respecto al comportamiento social y epidemiológico, se decidió anunciar nuevas medidas que regirán a partir del lunes 15 de junio.

La ministra de Salud, Rossana Chahla, habló al respecto y dijo: “Todos los controles que venimos haciendo desde la vigilancia epidemiológica, las evaluaciones, los testeos masivos y gracias a la respuesta obtenida, nos han permitido que hoy estemos dando estas flexibilizaciones”.

Comentó que desde salud se vienen realizando controles en coordinación con diferentes entes públicos y privados: como la unión de camioneros, entidades bancarias, geriátricos, personal de salud, entre otros, con rigurosos procedimientos a personal. Satisfactoriamente, no se obtuvieron casos positivos en ningún sector: “Esto nos deja la tranquilidad de no tener circulación viral comunitaria”, afirmó Chahla.

Pese a los buenos resultados, la responsable de la cartera sanitaria explicó: “Esto no quiere decir que ya hayamos pasado lo peor y que la situación esté controlada. Esta es la semana epidemiológica número 24. Y entre la 25 y 30 teníamos previsto que sean las más complicadas con respecto a enfermedades respiratorias”.

Con respecto a un análisis comparativo de años anteriores, la ministra dijo: “A diferencia del año pasado, hoy en la misma semana epidemiológica hemos tenido menos enfermedades como bronquiolitis, de tipo influenza y gripe A. Este año tuvimos entre un 50% y un 70% menos de esas patologías”.

La referente aseguró que la importancia del autocuidado a causa de la pandemia permitió que la gente se proteja más estrictamente, lo que ayudó en este sentido.

La ministra adelantó cómo seguirán trabajando las próximas semanas y aseguró: “Estaremos testeando masivamente a las fuerzas de seguridad, policías, guardia cárceles y gente trabajando en comisarías para detectar algún caso”.

Además anunció que se lanzará un nuevo programa llamado BAF (Búsqueda Activa de Febriles) desde el Ministerio de Salud Pública. “No vamos a esperar a que la gente venga a nosotros, sino que vamos a salir con médicos, enfermeros y agentes socio sanitarios a los lugares más vulnerables, con mayor hacinamiento, para detectar personas que pudieran estar con problemas febriles”.

En relación a cómo ve la situación actual de la provincia, la doctora comentó: “Lo que más nos preocupa desde la salud pública es ver tanta gente en la calle, sin respetar el distanciamiento social, las colas en bancos y comercios y los bares llenos. Es importante destacar y hacerles saber que cada uno es responsable de lo que hace y de las consecuencias que esto puede traer”.

“Seguimos insistiendo en las medidas preventivas para todos, tanto en lo personal, como en los domicilios. Esto ya no depende de las estrategias que podamos aplicar desde Salud, sino del cuidado y la responsabilidad de cada lugar que reabre sus puertas y de cada ciudadano que no respete el distanciamiento con otros”.

La mandataria mostró preocupación frente al crecimiento de casos en forma exponencial en el país y declaró que las terapias intensivas de la provincia de Buenos Aires tienen una ocupación del 90%, lo que cree, traerá repercusiones en el resto del país.

“Les pido responsabilidad a cada uno de los ciudadanos para que no tengamos que volver para atrás. Que cada uno haga lo que tiene que hacer y que, si ve a alguien que no cumple, se lo haga saber. Que seamos todos colaboradores de esta situación ya que el virus no circula solo, circula con las personas”, solicitó la referente.

Además, se mostró firme al mencionar que “cualquier situación que signifique un mínimo riesgo para la salud de los tucumanos, no vamos a dudar en volver atrás. Nosotros también queremos una provincia libre, pero esto depende de todos”.

Aseveró que a partir de las nuevas flexibilizaciones fortalecerán mucho más el control de la sanidad de fronteras y la vigilancia epidemiológica.

Por último, para llevar tranquilidad a la población, la titular del Siprosa hizo referencia a un caso positivo importado de coronavirus en la provincia y dijo: “El día de ayer hubo un caso repatriado de Miami que fue testeado en aislamiento preventivo, siendo luego trasladado a un efector para asegurar su aislamiento total, a pesar de ser un caso asintomático”.

Aseguró que los que viajaron junto a esta persona fueron testeadas correspondientemente, dando todos negativos. Actualmente se encuentran realizando el aislamiento en sus domicilios.