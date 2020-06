09/06/2020 - En General

Flexibilización: evalúan resultados y piden respetar medidas

Se realizó una nueva reunión del Comité de Operaciones de Emergencias Sanitarias (COES) con el objetivo de analizar la correcta aplicación de medidas de seguridad y extremar los cuidados en esta etapa en la que la provincia comenzó a flexibilizar más actividades.

Luego de la última conferencia en la que anunciaron la autorización para realizar reuniones familiares de hasta diez personas, la apertura de bares y restaurantes en lugares abiertos y de algunas disciplinas deportivas, entre ellas los gimnasios (siempre y cuando se cumpla lo marcado en el protocolo del COE y respetando el distanciamiento social), el secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, contó que durante la reunión del COES se analizó la evolución epidemiológica y sus resultados.

“Vimos varios pedidos de la comunidad y en comparación con otras provincias, Tucumán pudo flexibilizar y lo seguiremos haciendo siempre que seamos más estrictos en el control de fronteras. Nosotros necesitamos que el virus no ingrese de otras provincias. En este momento no tenemos una circulación comunitaria del virus, lo que nos permite cierta flexibilización, pero eso no significa que tengamos que confiarnos y dejar de cuidarnos. Le pedimos a la comunidad que en la medida que no tenga que salir, no lo haga; y si lo hace, que respete las medidas de seguridad”, explicó Medina Ruiz.

Desde el 1 de marzo el Sistema de Salud se encuentra en varios lugares realizando vigilancia epidemiológica y fronteriza durante 24 horas para detectar cada caso. Tucumán cuenta con tres vigilancias: epidemiológica, de laboratorio y de sanidad.