08/06/2020 - Soberanía alimentaria

Fernández anunció la intervención y expropiación de Vicentin

El Presidente informó que la cerealera, actualmente en convocatoria de acreedores, será intervenida por 60 días para garantizar la continuidad de la empresa y la conservación de los 7000 puestos de trabajo. Gabriel Delgado será el interventor. El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para la expropiación, que declarará a la compañía de "utilidad pública".

El presidente Alberto Fernández anunció que firmó un decreto de necesidad y urgencia que dispone la intervención por 60 días de la empresa cerealera Vicentin . Además confirmó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para expropiarla. "Es una decisión estratégica para la economía nacional", afirmó el mandatario, que aseguró que la empresa "iba camino a la quiebra".

Anunció que todos los activos del Grupo Vicentin serán parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro. "Los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria”, aseguró Fernández al hablar de un mundo pospandemia que va a poner a los alimentos en el centro de la discusión.

Fernández remarcó que Vicentin es "un grupo de gran trascendencia que de un tiempo a esta parte ha expresado una enorme crisis" y remarcó que el plan es rescatar la compañía, proteger los puestos de trabajo y "que los pequeños produrctores puedan seguir contando con una empresa a la que venderle lo que ellos producen". "Tener una empresa testigo en el mercado de cereales es muy importante", aseguró.

El jefe de Estado señaló que la intervención busca "aprovechar la capacidad de gerenciamiento de YPF" y añadió que, si surgiera evidencia de defraudación al Estado durante la administración anterior, se harán la denuncias pertinentes ante la Justicia. "Ésta no es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. Es un empresa que estaba en un concurso preventivo de acreedores", aclaró.

Durante la conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el rescate del grupo cerealero Vicentin permitirá sostener su "papel central en el mercado agroindustial". Agregó que al Estado le dará la ocasión de contar con una "empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios".

La versión del anuncio sobre Vicentin comenzó a cobrar cuerpo en la mañana de hoy, especialmente en la zona del cordón industrial rosarino y en la Bolsa de Comercio local, presidida hasta no hace mucho por el principal ejecutivo de la empresa, Alberto Padoan. "Argentina no puede perder una empresa de esa dimensión", dijo a Pagina/12 una alta fuente del gobierno de Santa Fe que parecía estar al corriente de lo que sería un anuncio en la Casa Rosada.

Vicentin entró a fines de 2019 en proceso de convocatoria de acreedores a pesar de haber accedido a sucesivos millonarios créditos estatales de parte del gobierno de Macri, la mayoría de ellos otorgados por el Banco Nación luego de la derrota electoral de Juntos por el Cambio.

El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por US$ 350 millones.

En total, la deuda de Vicentín es de US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.