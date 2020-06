AMPLIAR Donald Trump frente a la bandera estadounidense (foto: ANSA)

07/06/2020 - Reelección

Líderes republicanos le dan la espalda a Trump

Una lista de nombres de grandes personalidades del Partido Republicano definitivamente se están distanciando de Donald Trump y ya anticipan que no votarán por su reelección como presidente de Estados Unidos.

Detalles.

Entre ellos se encuentra el ex mandatario Georg W. Bush, quien dijo que no votará por Trump, el senador y ex candidato a la Casa Blanca, Mitt Romney, hará lo mismo, mientras que el exsecretario de Estado Colin Powell dijo que el 3 de noviembre escribirá el nombre de Joe Biden en la boleta.

La ruptura definitiva es consecuencia de una gestión considerada desastrosa por la pandemia y por las protestas tras la muerte de George Floyd, el ciudadano afro-estadounidense asesinado por la policía después de que un agente lo detuvo y puso su rodilla sobre su cuello durante 8 minutos, causándole la muerte.

En gran parte de los casos el frente anti-Trump entre los republicanos incluye a figuras prominentes que ya en 2016 no se alinearon con el magnate, desde siempre visto como el humo en los ojos por gran parte del establishment del partido. Pero -como resaltó en una análisis el diario New York Times- entonces era diferente: pocos creían que Trump lo lograría, y no había ninguna agenda republicana por salvar.

En 2020 las apuestas son más altas: los republicanos corren el riesgo de no solo devolver la Casa Blanca sino también el Senado a los demócratas, renunciando a aquellas prioridades de la agenda conservadora que el magnate, para bien o para mal, en tres años y medio puso en el centro de la política.

Los nudos, sin embargo, llegan al punto crítico y para muchos Trump realmente puso la marca, no representando más de ninguna manera los valores fundadores del partido. Así Bush lo repudia.

Powel, primer jefe de la diplomacia de Estados Unidos afro-estadounidense, lo define como "un peligro para el país" y después de haber votado por Barack Obama y por Hillary Clinton apoya ahora a Biden.

"Es un estafador, nos arrastro a las desastrosas guerras de Medio Oriente", recplicó el magnate en su cuenta de Twitter recordando la tesis de las armas de destrucción masiva en manos de Saddam Hussein que luego resultó ser infundada, pero que en tanto llevó al conflicto con Irak.

También la viuda del senador John McCain, Cindy, votará por el candidato demócrata, y otros están tentados de hacerlos.

El exvicepresidente de Barack Obama lo sabe y piensa en el nacimiento de una coalición "Republicans for Biden" que podrían darle un impulso decisivo hacia la victoria en las próximas elecciones.

Entre los indecisos hay muchas personalidades de renombre como los expresidentes de la Cámara de los Representantes, John Boehner y Paul Ryan, la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice, el exsenador Jeff Flake.

Crece la la fronda también en el Senado, donde muchos apoyan las críticas hechas por el exJefe del Pentágono James Mattis y por el exjefe del staff de la Casa Blanca John Kelly.

Pero todos tienen que hacer las cuentas con un dato: para Gallup, que día a día monitorea la popularidad del presidente, el grado de aprobación para Trump dentro del partido republicano se mantiene por encima del 90%.