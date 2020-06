AMPLIAR Cria de corvinas en balsa, alternativa alimentaria en Chile (foto: Ansa)

07/06/2020 - Recursos

Amplian criaderos de corvinas en Chile

Miles de corvinas criadas en balsas se han convertido en un nuevo recurso alimentario y fuente de divisas para Chile.

En la bahía de Tongoy (400 kilómetros al norte de Santiago) ya fueron comercializadas y se sumarán otras nuevas que se cosecharán en Iquique, a 1.820 kilómetros de la capital, para convertirlas en un nuevo recurso alimentario.

Cristóbal Cobo, director del Programa Corvinas en cultivo de la Fundación Chile, recordó que desde 2010 esta entidad impulsa la iniciativa con resultados hoy muy auspiciosos.

La corvina (Cilus gilberti) "es una especie que se cultiva muy bien, es muy apta, amigable al cultivo, adaptable a las condiciones que nosotros le podemos ofrecerù, relató a ANSA.

Antes, la Fundación probó 12 a 15 especies, entre ellas la merluza, pero no resultaron pues se estresan, no aceptaban dietas o tienen ciclos de vida muy complejos.

El Programa Corvinas partió en el Centro de Innovación Tecnológico de Tongoy y se probó en otras locaciones del norte y sur de Chile.

"Los peces no pueden controlar su metabolismo o su temperatura. Aumentando un par de grados, dentro del rango que permite la especie, se obtienen crecimientos más favorables sin forzar los límites naturales", explicó el médico veterinario Doctor de la Universidad alemana de Humboldt.

La corvina es una especie endémica que se distribuye naturalmente en el Océano Pacífico desde el norte del Perú hasta el sur de Chile.

"Una condición como la de Iquique nos da una distribución central norte. Probamos la engorda en el mar a temperaturas naturales en Puerto Montt, Tongoy e Iquique. En ésta última obtuvimos mejores resultados", relató el profesional médico.

El largo proceso de una década está hoy en fase de escalamiento comercial, que incluye la venta en pescaderías y supermercados.

"Estamos con un nivel de volumen pequeño dentro de una validación comercial", apuntó Cobo.

En diciembre 2019 y enero 2020 se cosecharon 2,5 toneladas y en junio 2020 será 1,5 toneladas, todo en Tongoy. En Iquique se alcanzarán las diez toneladas en diciembre de este año.

"La mayor parte se comercializa por Pesquera Friosur, pero también se ha probado en restaurantes, proveedores y empresas de procesamiento de la zona", anticipó el experto.

Para que el proyecto se sustente comercialmente se estima que la producción debería alcanzar a unas 1.000 toneladas anuales.

Cobo asegura que el cultivo de corvinas no contaminará el fondo marino, como ocurrió con los salmones en el sur austral de Chile, y que llegaron a convertirse en el segundo principal commoditie.

"Desde los primeros estudios de corvinas en cautiverio (2004), a la fecha no llevamos ninguna enfermedad que cause mortalidad o que deje a todos los peces enfermos, por lo tanto no hay una necesidad de utilizar fármacos para el tratamiento de las enfermedades", aseveró.

Otra razón para no contaminar es que "en el norte no vamos a estar en fiordos o bahías muy protegidas. Por tanto, las fecas se van a dispersar mucho más fácil en las columnas de agua porque son zonas mucho más abiertas y de mayores corrientes".

Y con respecto al derrame de alimentos, habrá "técnicas más modernas con un monitoreo con cámaras, un robot que inspeccione el fondo marino y balsas jaulas con otra tecnología".

"La calidad de corvinas que obtenemos es buenísima. Y el cultivo tiene otras ventajas: disponibilidad todo el año, posibilidad de consumir fresco y sin parásitos pues el cultivo rompe sus ciclos. Añade, las bondades propias para preparar ceviche o cocina japonesaù, concluyó.

En paralelo avanzan el Proyecto Palometa y un tercero con Congrio Colorado y Dorado.