05/06/2020 - Enterate

Accedé a las actividades online que ofrece el ente Cultural

El Ente Cultural ofrece una serie de actividades online para que puedas disfrutar en el marco de la cuerentena.

SIGUE “LA LOBA”, EL EXITOSO RADIOTEATRO QUE REGRESÓ CON ACTORES DEL TEATRO ESTABLE

Tras su esperado retorno a la radio en mayo pasado, continúan las emisiones de la exitosa obra de radioteatro “La Loba”, una historia de amor y sangre de Francisco Defilippis Novoa, de lunes a viernes a las 23.30 horas por Radio Nacional (LRA 15 Radio Tucumán). La obra está compuesta por 20 capítulos, y esta noche se transmitirá el capítulo noveno.

Se trata de un proyecto del Ente Cultural de Tucumán y la emisora nacional, donde participan actores del Teatro Estable de la Provincia, bajo la conducción de Carlos Kanan, uno de los reconocidos directores y productores del radioteatro local, que tuvo su época gloriosa en nuestra provincia entre las décadas 50 y 80 del siglo pasado.

Los intérpretes son Andrés D’Andrea (Relator), Noé Andrade (Rosario), Alejandra Páez Salas (Úrsula), Ricardo Podazza (Roque), Sergio Matías Domínguez (Salvador), Daniela Canseco (Anna), Marcos Zerda (Pietro), Nelson Alfonso (Giulio), Mariano Juri (Genaro), e Ignacio Hael (Cursio); actriz invitada Mora D’Andrea (Rosario Niña).

PRESENTAN UN MUSEO MÓVIL DE LA RANDA CON LA MUESTRA “AUTOBIOGRAFÍAS RANDERAS”

MUMORA (Museo Móvil de la Randa) quedó oficialmente inaugurado este viernes con la muestra “Autobiografías Randeras”, que se exhibe en las plataformas virtuales del Ente Cultural de Tucumán. Se trata de un conjunto de trabajos de artesanas de El Cercado (Monteros), ellas son Claudia Aybar, Agustina Sosa, Ana Belén Costilla Ariza, Marcela Sueldo, Ana María Toledo, Anice Ariza, Antonia Ariza, Cristina Costilla, Elba Aybar, Elba Sosa, Gabriela Belmonte, Tatiana Belmonte, Giselle Paz, Johana Elizabeth Pacheco, Johana Patricia Torres, Magui Ariza, Marcela Sueldo, Margarita Ariza, María Dolores Nuñez, María, Marcelina Nuñez, María Laura González, María Magdalena Nuñez, Mirta Costilla, Silvia Amado, Silvia González.

Cada tejedora desarrolló una randa que expone las características que considera personales, en la que tejió su vida e historia. Los motivos, aumentos, tamaños de ojos, bordados y formas fueron cuidadosamente elegidos, dando como resultado composiciones que las identifican. De modo que cada pieza funciona como un autorretrato que a la vez condensa la potencia de muchas vidas: abuelas, bisabuelas, vecinas, hermanas y amigas.

ARTESANOS TUCUMANOS EXHIBEN Y VENDEN SUS TRABAJOS EN GALERPIAS VIRTUALES

Está habilitado en la web oficial de Ente Cultural de Tucumán, el Paseo Artesanal Virtual, un espacio en el que podés conocer la variedad de productos que ofrecen las artesanas y artesanos de nuestra provincia, y que expresan aspectos de nuestra identidad regional. Saberes de tradición comunitaria, materiales nobles y técnicas especializadas se transforman en piezas funcionales y bellas, gracias a su trabajo creativo.

La iniciativa surge para revalorizar el trabajo artesanal, alentar la adquisición de estas valiosas piezas, brindándoles visibilidad a través de las plataformas digitales .

Quienes deseen adquirir sus trabajos, podrán remitirse a cada artesana o artesano –a través de la información de contacto para realizar las consultas y pedidos específicos. (El Ente Cultural de Tucumán no es el propietario de las creaciones exhibidas, no tiene posesión de ellas, no as ofrece en venta ni garantiza su autenticidad. Asimismo, la institución no percibe comisión alguna por la exhibición. Asimismo, la institución no percibe comisión alguna por la exhibición de las piezas en el paseo Artesanal Virtual, ni por las operaciones de compraventa que se realicen de las mismas).

Podrás encontrar las mejores artesanías tradicionales y contemporáneas de la provincia en los rubros textil, cerámica, platería y joyería en metales, cestería, madera, cuero, fusión de materiales, entre otros.

Podés visitar el Paseo Artesanal en https://bit.ly/3eOrdAz.

SE REALIZA EL PROYECO MAPEO DE LAS ARTES VISUALEES DE TUCUMÁN

La Dirección de Artes Visuales del Ente Cultural puso en marcha el proyecto Mapeo de las Artes Visuales de Tucumán, con la intención de trazar un mapa del estado actual de la actividad en nuestra provincia y generar nuevos vínculos. Se convoca participar a quienes formen parte de la amplia red de las Artes Visuales, cuya actividad se relacione directamente con la producción artística, gestión, curaduría, investigación, conservación, formación y otras profesiones específicas. También aquellas personas cuyas tareas se relacionen de manera indirecta en áreas tales como prensa, diseño gráfico, montaje, y otros oficios vinculados.

La elección de un mapeo como herramienta permite trabajar de manera colaborativa con la comunidad específica, obteniendo información cualitativa y cuantitativa del territorio. Se busca conformar una base de datos pública del área de las Artes Visuales, que promueva una red de trabajo e intercambio colaborativo entre las personas y organizaciones que hacen posible el desarrollo de esta actividad.

Hasta el 31 de julio de 2020 los interesados podrán inscribirse mediante formularios, vía on line, tanto de manera individual como parte de un grupo, organización o proyecto cultural.

Por consultas vía mail dirigirse a registroartesviusalestuc@gmail.com

Visitanos en nuestras plataformas:

https://enteculturaltucuman.gob.ar/

https://www.instagram.com/culturadetucuman/

https://es-la.facebook.com/enteculturaldetucuman/

https://www.youtube.com/channel/UCdOqMD1Rk0wQGyCXIHiFYaQ