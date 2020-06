31/05/2020 - exposiciones

Artesanos tucumanos exhibirán y venderán sus trabajos en galería virtual

Desde hoy se habilitará en la web oficial del Ente Cultural de Tucumán (https://enteculturaltucuman.gob.ar/), el Paseo Artesanal Virtual, un espacio en el que podrás conocer la variedad de productos que ofrecen las artesanas y artesanos de nuestra provincia, y que expresan aspectos de nuestra identidad regional.

Saberes de tradición comunitaria, materiales nobles y técnicas especializadas se transforman en piezas funcionales y bellas, gracias a su trabajo creativo.

La iniciativa surge con la intención de revalorizar el trabajo artesanal, alentar la adquisición de estas valiosas piezas, brindándoles visibilidad a través de las plataformas digitales. Los interesados en adquirir sus trabajos, podrán remitirse directamente a cada artesana/o –a través de la información de contacto- para realizar las consultas y pedidos específicos. (El Ente Cultural de Tucumán no es el propietario de las creaciones exhibidas, no tiene posesión de ellas, no las ofrece en venta ni garantiza su autenticidad. Asimismo, la institución no percibe comisión alguna por la exhibición de las piezas en el Paseo Artesanal Virtual, ni por las operaciones de compraventa que se realicen de las mismas).

En estas galerías podrás encontrar las mejores artesanías tradicionales y contemporáneas de la provincia, en los rubros textil, cerámica, platería y joyería en metales, cestería, madera, cuero, fusión de materiales, entre otros. Con el correr de los días irán sumándose nuevos artesanos a la propuesta.