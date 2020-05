AMPLIAR Enfermero prepara un cadaver para pasarlo al féretro

28/05/2020 - Salud

Brasil lidera en muertes de enfermeros por COVID-19

El coronavirus ha matado a más enfermeros en Brasil que en cualquier otro país, de acuerdo con el Consejo Internacional de Enfermería.

Detalles.

El grupo no proveyó ayer jueves cifras exactas, pero indicó que está en el proceso de actualizar sus datos y emitirá una nueva declaración sobre la situación global a principios de la próxima semana, dijo Richard Elliot, director de comunicaciones del consejo, en un correo electrónico a The Associated Press.

Brasil ha registrado 157 muertes por COVID-19 entre enfermeros, técnicos y asistentes de enfermería hasta ahora, señaló el Consejo Federal de Enfermería de Brasil. El organismo dijo que la tendencia es que las muertes entre los trabajadores de salud continúe en aumento y advirtió que la escala depende de varios factores, incluyendo el abastecimiento de equipo de protección y la propagación del virus entre la población general.

Tras salir a hacer compras, el brasileño Eldon Cascais volvió a su casa y tiempo después comenzó a sentir malestar. Pasó una semana con mucho cansancio, falta de aire y tos, algunos de los síntomas de COVID-19. Cansado de sufrir por años de tratamiento contra el cáncer, decidió no buscar atención médica. La muerte lo sorprendió en un barrio humilde de Manaus.

“Dijo que se había estado sintiendo muy cansado”, relató a The Associated Press Nildon Conrado, hermano de Eldon y uno de los familiares que sospechan que su hermano se contagió del virus. “No buscó ayuda médica. Estaba aterrado por la posibilidad de morir en un hospital, cansado de sufrir”.

El servicio funerario atribuyó la causa de su muerte a un tumor en el pulmón y el cuerpo de Eldon fue enterrado sin haber sido testeado para coronavirus.

El COVID-19 trajo un nuevo drama a Brasil. Como en el caso de Cascais, cada vez más personas mueren en sus casas contagiadas o sospechosas de haber contraído el virus y, en otros casos, por falta de tratamiento contra otras enfermedades durante la pandemia. Entre el 26 de febrero, cuando el Ministerio de Salud brasileño reportó el primer contagio en el país, y el 16 de mayo, los fallecidos en domicilios aumentaron más de 23% respecto del mismo periodo del año anterior, según datos del registro civil. Ese porcentaje equivale a más de 10.076 personas.

El caso brasileño, uno de los polos mundiales de la enfermedad, es un fenómeno extendido en el mayor país de América Latina. En otras ciudades de la región, como Lima, en Perú, y Guayaquil, en Ecuador, muchas personas también están muriendo en sus casas, aunque no existen mediciones precisas sobre la dimensión del fenómeno.

Varios motivos explican el incremento de muertes en los hogares, según Frederico Fernandes, presidente de la Sociedad Paulista de Neumonología. Los brasileños tienen miedo de salir de casa y dejan de ir a las clínicas para atenderse por otras enfermedades que necesitarían asistencia. Los sistemas de salud están sobrecargados en varios estados, por lo cual algunas personas mueren en la fila de espera para recibir una cama. Y la tercera situación tiene que ver directamente con pacientes enfermos de COVID-19 que, a veces, presentan pocos síntomas y empeoran rápidamente y mueren en casa.

En 22 de los 27 estados se comprobó la tendencia en aumento de muertes de este tipo. Sólo cuatro tuvieron una reducción y en uno hubo la misma cantidad. Y en algunos de los estados donde el coronavirus ha sometido a los sistemas de salud a una gran presión, el porcentaje resultó sensiblemente mayor al promedio. Por caso en Manaus, Amazonas, la primera capital en sufrir un colapso del sistema de su salud y acudir a fosas comunes en cementerios en su capital, hubo un incremento de 159% en los fallecimientos domiciliarios entre el 26 de febrero y el 16 de mayo, según datos del Registro Civil.