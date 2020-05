AMPLIAR Portada del Banco Central de Venezuela

27/05/2020 - Recuperado

Venezuela acordó con ONU que parte de oro en Inglaterra se use para alimentos y medicinas en pandemia

El Banco Central de Venezuela (BCV) acordó con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo destinar parte del oro que está en el Banco de Inglaterra a la compra directa de medicinas, alimentos y equipos médicos para enfrentar la pandemia del COVID-19, dijo ayer miércoles el presidente del ente emisor.

Detalles.

Las autoridades venezolanas defenderán el mecanismo discutido en marzo con el PNUD por 1.000 millones de dólares ante una corte en Londres, cuya audiencia está prevista para el jueves y en la que reclaman que el Banco de Inglaterra se niega a seguir las instrucciones de vender parte del oro que tiene el BCV en esa institución, señaló Calixto Ortega Sánchez en una entrevista a Reuters desde la sede del Banco Central.

Venezuela registra oficialmente 1.245 casos de coronavirus y 11 fallecidos por la infección, una de las tasas más bajas de mortalidad por el virus en la región, aunque grupos no gubernamentales de médicos locales y los Centros Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins han expresado dudas sobre el alcance de las pruebas y las cifras.

“Acordamos con el Programa de Naciones Unidas que recibieran ellos los fondos directamente”, dijo Ortega, tras mostrar un pasaporte diplomático que lo acredita en esas funciones y un documento con varias entradas a Londres desde fines de 2018 para atender los asuntos del oro venezolano.

“No es mi palabra, no es que estoy diciendo que voy a comprar alimentos, medicinas y equipos médicos. Son las Naciones Unidas quienes lo están diciendo y ellos no se van a prestar a nada oscuro, que no sea neutral, independiente”, agregó.

El jefe del Banco Central dijo que espera conseguir en un juicio expedito de pocas semanas que el Banco de Inglaterra entregue parte del oro que le solicitan desde 2019 para enfrentar la urgencia económica bajo la pandemia.

“Es necesario que esto se resuelva lo antes posible en beneficio del pueblo venezolano. El Banco Central no va a administrar los fondos ‘per se’, no hay ninguna institución del estado venezolano que vaya a estar involucrada en la procura de esos fondos”, agregó el funcionario.

Desde hace meses están congeladas 31 toneladas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra, luego de que el gobierno británico y otros 50 países desconocieron el mandato del presidente Nicolás Maduro, tras unas cuestionadas elecciones en 2018, y optaran por apoyar al jefe del Parlamento opositor, Juan Guaidó, como líder del país.

El Banco de Inglaterra no quiso hacer comentarios sobre el caso y el PNUD no respondió a una solicitud de más información.

El presidente del emisor dijo que el Banco de Inglaterra está incumpliendo con el contrato suscrito con Venezuela y “jugando su prestigio”, luego de afirmar que la solicitud fue hecha por Venezuela ante el colapso de los precios del crudo y su producción petrolera.

“Eso es lo peor que una nación puede vivir. No tiene ingresos, no tiene capacidad de hacer caja y los fondos que tiene depositado afuera no los puede movilizar, en medio de una pandemia”, agregó.