26/05/2020 - Abuso sexual

La dura carta en la que la sobrina de Alperovich lo llama "mi mounstruo"

Al ex gobernador de Tucumán se le vence la licencia que había pedido hace seis meses después de que comenzara la investigación en su contra. Asociaciones feministas le reclamaron a Cristina Kirchner que lo expulse de la Cámara alta y el Interbloque de Cambiemos solicitó extender su licencia

Hace un año, el senador nacional tucumano José Alperovich fue denunciado por abuso sexual por su sobrina y ex asesora. A raíz de la presentación judicial y el avance de la causa, Alperovich pidió una licencia de seis meses sin goce de sueldo en la Cámara alta, que por estas horas llegará a su fin.

En ese contexto, la joven denunciante dio a conocer una dura carta pública, en la que da cuenta de los difíciles momentos por los que tuvo que atravesar: “La vergüenza que estas situaciones traumáticas me hacían sentir me condenaba a un silencio pactado conmigo misma. Mi monstruo ni siquiera tenía que hacerse cargo de que me oprimía”.

“Ese día de mayo, mi cuerpo, mi conciencia y mi entereza para enfrentarlo me sacaron de ahí para siempre”, relató la mujer en la conmovedora carta. En total, la denuncia habla de que Alperovich habría cometido abuso sexual en siete oportunidades. Aún se investiga.

“No necesito que nadie me diga que José Alperovich cometió actos de abuso contra mi integridad física, sexual y psicológica para que sea cierto, yo sé que es cierto, lo viví, me pasó a mí. Elegí elevar mi caso a la Justicia, a pesar de lo difícil que es llevar a cabo una denuncia, por mi necesidad de poner las cosas en su lugar y de decirlas para liberarme de su carga”, escribió la mujer en la misiva.

En tanto, la denuncia contra el ex gobernador de Tucumán la realizó el 22 de noviembre pasado. Allí, la mujer lo acusó por siete hechos. Dos de ellos habrían tenido lugar en la provincia del norte argentino, mientras que por los otros cinco comenzó un proceso paralelo en la Ciudad de Buenos Aires.

Cinco días después de la acusación en sede judicial, Alperovich presentó formalmente su pedido de licencia a la Cámara alta donde negaba los hechos por los que se lo acusaba y el Senado la aprobó por mayoría. Esa fecha vencía ayer.

Frente a esta situación, la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) redactó un pedido para la presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, solicitando que remueva a Alperovich de su banca por incumplimiento en sus deberes públicos. En la solicitada, Abofem puntualiza distintos artículos del Código Penal para sustentar su expulsión y además extrae parte de la carta que escribió la víctima.

“El domingo 24 de mayo se cumplió un año desde que decidí, con mi ultimísimo aliento y después de un proceso postraumático muy doloroso, enfrentar esta situación de raíz y decirle a él mismo mi ‘nunca más’. El vencimiento de su licencia en el Senado celebrándose el mismo día del aniversario del vencimiento de mi silencio. Hasta ese momento, y desde fines de 2017, trabajaba en la campaña política de José Jorge Alperovich para las elecciones a gobernador que ocurrieron en junio de 2019 en Tucumán”, escribió la joven.

Y siguió: “Me lo negué a mí misma durante mucho tiempo porque no podía asumir el peso del miedo, del sometimiento y de la violencia sexual a la que me expuso. No podía, no quería que sea verdad. Lo tapé, creí que iba poder. Viví, seguí adelante”.

“Llegó el día en el que directamente no pude siquiera levantarme de mi cama para ir a trabajar, ya no podía más... y junté fuerzas toda esa mañana para animarme a hablar con él. Por primera vez me sentí con las herramientas para cuidarme de la situación, yo ya estaba rota y no tenía nada que perder, a partir de ese momento se trataba de empezar a conceptualizar, llamar a los hechos y a las personas por su nombre”, sostuvo.

“Empecé por elegir un ámbito de seguridad para mí al reunirme con él. Decirle a mi abusador que no podía continuar porque necesitaba alejarme de él para sanarme del dolor que me había causado por lo que me había hecho, era una conversación difícil de afrontar. Por eso elegí que fuera en su casa, donde estaría su familia circulando y donde sentí que ante el rompimiento de mi silencio su reacción debía ser controlada y podría salir de ahí a salvo. El 24 de mayo de 2019 mi cuerpo, mi conciencia y mi entereza para enfrentarlo me sacaron de ahí para siempre”, concluyó.

Además, hoy, el Interbloque de senadores de Juntos por el Cambio reclamó que su colega peronista, Alperovich, vuelva a tomarse licencia de su banca para que la Justicia pueda avanzar en la investigación por la denuncia en su contra por presunto abuso sexual.

Los integrantes de la bancada de la oposición les pidieron a sus colegas del Frente de Todos que accedan a una prórroga de la licencia de Alperovich, que terminaba ayer.

“Los senadores y senadoras de Juntos por el Cambio expresan su rechazo a la posibilidad de que el senador José Alperovich reasuma en su banca en medio del proceso judicial en el que se investiga la denuncia por abuso sexual realizada por una empleada de este Congreso quien, a su vez, es familiar del senador”, expresó el comunicado de prensa difundido hoy.

Los legisladores de Juntos por el Cambio instaron al bloque oficialista “a que el miembro de su bancada solicite una ampliación de la licencia, que venció hoy, a efectos de que la investigación judicial pueda avanzar sin que existiera algún manto de sospecha de protección por parte de los miembros de este cuerpo”.