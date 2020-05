26/05/2020 - Pandemia

Sospechan que personas con coronavirus no cumplieron cuarentena en Tucumán

En el marco del anuncio de una nueva etapa de flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio por COVID-19 a cargo de la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse; la ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, dieron una conferencia de prensa este martes.

En dicho encuentro, la titular del área de Salud reconoció que en Tucumán hay algunos infectados con coronavirus que violaron la cuarentena antes de obtener los resultados. “Cuando nosotros abrimos o flexibilizamos, no siempre se cumple tal cual se debe. Hemos realizado una encuesta que publicaremos al respecto, desde Salud no tenemos la facultad del control de policía para hacer cumplir las normas, pero sí tenemos la posibilidad de hacer una evaluación de las medidas sanitarias y en ese sentido pedimos la ayuda consciente y responsable de toda la población para que no se dispare la cantidad de casos", explicó al hacer referencia de los últimos dos casos confirmados en la provincia.

En ese sentido agregó un dato preocupante: "En el seguimiento de los contactos de casos positivos vemos que son personas que quizás se reunieron o salieron a andar en bicicleta o se juntaron con toda la familia la semana anterior, hechos que teóricamente no tendrían que haber sucedido e incluso todavía hay personas que se niegan a decir quiénes fueron sus contactos, lo cual nos imposibilita el trabajo para evitar el contagio de esta enfermedad”, señaló.

En cuanto a los hisopados que se vienen realizando, Chahla afirmó que se llegaron a realizar 200 testeos por día, mientras Calli aclaró que el testeo no es una medida de control en sí, si no está acompañado de otras acciones: “Los testeos están indicados cuando alguna región, país o provincia presenta circulación comunitaria claramente demostrada. El objetivo de los tests rápidos es la detección de quien ya tiene desarrollados anticuerpos para la enfermedad, por eso lo ideal hoy es hacer el hisopado.