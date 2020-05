21/05/2020 - Visita

Fernández dijo que "Argentina no puede pagar nada"

El presidente, Alberto Fernández, se refirió, en conferencia de prensa, a la postergación de los pagos que la Nación tenía que efectuar mañana: el vencimiento de la deuda de USD 503 millones, y a la prorroga hasta el 2 de junio inclusive la negociación con los bonistas.

En ese sentido Fernández aclaró que “la Argentina, desde los últimos meses del año anterior, no está en condiciones de pagar nada. Por eso el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo después de auditarnos que la deuda es insostenible”.

Así las cosas no habrá una declaración de default por parte del Gobierno, sino que los acreedores recibirán una notificación la semana próxima de que la Argentina incumplió. Como explicación el Presidente había aclarado desde Santiago del Estero. “Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana y yo me preguntó por qué mienten así. Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default, solo que no lo escriben, solo que lo ocultan”.

Finalmente, y respecto al plan económico para pagar la deuda, Fernández dijo que responde al crecimiento de la economía argentina. “Algunos no quieren leerlo pero todos saben.Cada vez que vamos a negociación de deuda nos pasan estas cosas, como la suba del dólar. Ya lo viví en el 2003. Cuando auxiliamos a las provincias y a la gente somos conscientes que debilitamos nuestra situación fiscal. Lo que la pandemia dejó en evidencia es la injusticia argentina. El IFE que es un ingreso de emergencia, se los dimos a mucha gente que el Estado no tenía registrado, 8 millones de personas que estaban ignorados”, finalizó.