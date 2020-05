AMPLIAR Manzur junto a Fernández

21/05/2020 - Visita a Tucumán

"El problema del transporte no es de Tucumán sino del mundo"

Durante su visita a Tucumán, el presidente Alberto Fernández, se refirió a la situación del transporte público de pasajeros, debido a que en la provincia hace 11 días que los colectivos no circulan, debido a un paro de sus trabajadores.

Al respecto, Fernández sostuvo que “es el principal foco de infección de la pandemia. En Buenos Aires tenemos trenes, subtes, micros y tuvimos que restringir todo. Esto genera un problema enorme y hay que encontrar solución”.

En este sentido dijo que “tenemos que ver qué salida encontramos y no es fácil. El transporte no es un problema de Tucumán, sino del mundo. Son muchos los sectores que están pasando por esta crisis, no es son los únicos”.

Además destacó, en el marco de la pandemia, que “creo que los argentinos hicimos muy bien las cosas, no debemos bajar los brazos. Tenemos lugares como Córdoba o Buenos Aires, donde flexibilizamos un poco y el problema se presenta con más virulencia. No es el éxito de un gobierno, sino de una sociedad”.

Por último aseguró que “soy el porteño más federal. Cuando termine mi mandato espero que el interior se desarrolle más, que cada argentino pueda crecer en el lugar donde vive”.