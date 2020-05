AMPLIAR Un área de cultivo de caña de azúcar azotado por la sequía extrema (foto: Ansa)

20/05/2020 - Gestionará prórroga

Con una economía debilitada Cuba, sufre la peste y encima la sequía

Debilitada económicamente por el coronavirus, Cuba quiere suspender hasta 2022 el pago de su deuda con el Club de París, con la esperanza de beneficiarse de la misma tolerancia que el G-20 concedió a los países africanos.

El club de Paris Con ese objetivo, el viceprimer ministro Ricardo Cabrisas escribió al grupo de 14 países acreedores de Cuba, principalmente europeos (Francia, España, Reino Unido, Italia) y que también incluye a Japón, Australia y Canadá. En la carta, Cuba pide "una moratoria para 2019, 2020 y 2021, y volver a pagar en el 2022", relató una fuente diplomática, cuya información fue confirmada luego por otras dos fuentes. El acuerdo con el Club de París es crucial para la isla: en 2015 negoció la reestructuración de su deuda con esos 14 países, para cancelar 8.500 de los 11.100 millones de dólares adeudados. El saldo restante se convirtió en proyectos de inversión o se extendió su pago hasta 2033 (por lo que Cuba tenía que pagar 82 millones en 2019). Esto había vuelto a acercar al país con sus acreedores y aliviar sus tensiones financieras, luego de la cancelación casi total de la deuda por parte de China en 2011 (6.000 millones de dólares), México en 2013 (500 millones) y Rusia en 2014 (35.000 millones).

Detalles.

La sequía que coincide en Cuba con la crisis sanitaria del coronavirus es tan severa que una tormenta ciclónica sería bien recibida en la isla por sus lluvias que beneficiarían a la tensa economía, según análisis locales.

Economista locales reconocieron que el primer ciclón del año, pequeño y lejano a la isla en mares más al norte del Océano Atlántico, levantó "esperanzas".

Arthur, según el nombre de la tormenta asignado incluso antes de que se inicie la temporada de huracanes en esta parte del mundo y que corre del 1 de junio al 30 de noviembre, estuvo a punto de tener una "bienvenida" en el Caribe.

Las razones son dos. La primera es que Arthur apenas pasó de la categoría de tormenta tropical con vientos de poca velocidad y segundo de haber arribado al territorio cubano habría aliviado una prolongada sequía. "Ello no quiere decir que Cuba sea feliz con el paso de los huracanes, que pueden causar como promedio 27 mil millones de dólares en pérdidas materiales", comentó un economista local que habló con ANSA.

"Pero actualmente el país necesita de agua como un elemento imprescindible para dar un impulso a la agricultura, afectada por el grave impacto de la Covid-19 en la economía" expuso.

Otros "huracanes" han azotado el país recientemente, el peor la pandemia mundial del nuevo coronavirus.

El gobierno cubano ha reconocido la escasa liquidez sin los ingresos de la cerrada industria del turismo que padece.

"Con los alimentos, no obstante, no puede esperarse", explicó el economista, quien pidió no se publique su nombre.

Antes de esta epidemia el mercado cubano dependía de importaciones de mas de dos mil millones de dólares anuales.

"Actualmente no es solo difícil tener ingresos suficientes para mantener las compras sino conseguirlas en medio de esta crisis mundial y de países muy golpeados por la crisis", explicó.

Citó fuentes del gobierno al señalar que se busca una agricultura alimentaria más eficiente que disminuya la necesidad de importaciones a un mínimo. "Esto no es para mañana. Es para hoy y cualquier programa agrícola necesita agua en abundancia", estimó.

Teniendo en cuenta todos los obstáculos las autoridades impulsan un programa alimentario para vencer la emergencia sanitaria. Cambios en el comercio de alimentos, en la distribución de esos productos e incluso innovaciones en el mercado son actualmente priorizados.

Para un plazo menos inmediato se alientan los cultivos de arroz, frijoles, maíz, papa y viandas, huevos y carne de cerdo muy consumidos en Cuba.

"Se aplican medidas en un llamado reordenamiento de inversiones, comercio interior y producción alimentaria, como parte del plan económico emergente" dijo el entrevistado.

Según consideró las autoridades cubanas "tienen una larga experiencia en cuanto a salvar escollos en la producción y distribución alimentaria". "Si los ciclones pueden ser en ciertas condiciones "benévolos" con la economía nacional, el conflicto con Estados Unidos, que incluye un bloqueo de 60 años, nunca lo es" estimó.

Subrayó que "es difícil hacer pronósticos sobre otras medidas, pero se ha dicho oficialmente que el sector privado y cooperativista en especial en la agricultura, tienen un papel que cumplir en las soluciones que se aplican".