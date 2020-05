20/05/2020 - Coronavirus

La OMS sumó dos nuevos síntomas "raros" de la enfermedad

La Organización Mundial de la Salud actualizó la lista de síntomas “menos frecuentes” en pacientes de coronavirus, la enfermedad que ya afecta a 4.897.500 personas de todo el mundo y desencadenó en al menos 300 mil cuadros fatales.

A la fiebre, tos, dolor de garganta, falta de olfato y gusto, los síntomas hasta ahora considerados más comunes, esta semana se incorporan nuevas manifestaciones de la Covid-19 en el organismo: “la dificultad para moverse y hablar”.

“Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultad para hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente”, dice específicamente la nueva actualización de síntomas en la página oficial de preguntas y respuestas de la OMS. Los síntomas que se suman están relacionados con los cuadros avanzados de la enfermedad, o “graves” según la organización.

El organismo había sumado recientemente también las afecciones cutáneas y la conjuntivitis como algunas de las manifestaciones “raras” de la enfermedad. Estos se suman a los más habituales que provoca el coronavirus como la fiebre, la tos seca, el cansancio, dificultad para respirar u opresión en el pecho, así como congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, diarrea, pérdida de gusto o el olfato, erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies.

Según recuerda el organismo de Naciones Unidas, el 80 por ciento de las personas que padecen la enfermedad se recuperan sin necesidad de acudir al hospital, si bien una de cada cinco experimentan un cuadro grave por el que tienen que ser ingresadas, especialmente aquellas que padecen hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer.

No obstante, en caso de necesitar asistencia por padecer alguno de los síntomas, la OMS recomienda llevar tapabocas o mascarillas y- agrega- “si es posible, manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos.”. “Cuando sea posible, mantenga al menos un metro de distancia entre usted y los demás. Esto es especialmente importante si está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando”, indican además para fomentar el distanciamiento social, al resaltar que es posible que algunas personas sean asintomáticos y no sepan que tienen el virus.