15/05/2020 - Tenía 71 años

Falleció Sergio Denis, un romántico de bajo perfil versionado hasta en las canchas de fútbol

El cantante falleció en una clínica de rehabilitación porteña, donde estaba internado y en coma luego de haber sufrido una caída al foso del Teatro Mercedes Sosa de Tucumán mientras brindaba un show en marzo de 2019.

El cantante Sergio Denis murió a los 71 años en una clínica de rehabilitación porteña, donde estaba internado y en coma luego de haber sufrido una caída al foso del Teatro Mercedes Sosa de Tucumán mientras brindaba un show en marzo de 2019, según confirmaron sus familiares.

"Hasta siempre viejo. Gracias por tanto. Todos los que te queremos de verdad", escribió esta mañana en su cuenta de Twitter Federico Hoffmann, uno de los hijos del artista, también músico, cantante y productor.

Sergio Denis se encontraba internado desde mayo pasado en la clínica de rehabilitación integral Alcla, de la Ciudad de Buenos Aires, aunque nunca había mostrado mejorías luego del accidente ocurrido en Tucumán el 11 de marzo de 2019.

En aquella oportunidad, Denis interpretaba su tema éxito de fines de la década del `60 "Te llamo para despedirme" cuando cayó más de dos metros al foso de orquesta de la sala y sufrió un politraumatismo de cráneo severo que lo dejó en estado crítico y del que nunca pudo recuperarse.

Dueño de un bajo perfil, en donde su carácter de cantante romántico no llegó al punto de generar escenas de histeria colectiva, Sergio Denis logró hilvanar a lo largo de más de 50 años de carrera una cantidad de hits que se instalaron en el imaginario popular, al punto de ser coreado en canchas de fútbol de todo el mundo.

Un video que circula en las redes sociales muestra como una hinchada de un equipo japonés entona un cántico, probablemente inspirado en alguna barra argentina, con la melodía de "Te quiero tanto", un clásico infaltable tras el momento del "carnaval carioca" en las fiestas.

Su carrera

Nacido en 1949 en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, bajo el nombre de Héctor Omar Hoffmann, este descendiente de alemanes y fanático de Racing, inició su carrera en la década del '60 en una banda local llamada "Los Bambis", que llegó a registrar un disco.

Fue precisamente esa grabación en la que se basaron los directivos de la compañía CBS para vislumbrar el potencial de Sergio Denis para iniciar una carrera como solista, la cual tuvo su puntapié inicial en 1969 con la canción "Te llamo para despedirme", escrita por Francis Smith.

El boom de algunos programas ómnibus como el recordado "Sábados circulares" de Pipo Mancera, por donde pasaban numerosos shows musicales, y envíos especializados como "Casino Philips" reprodujeron la imagen a gran escala de este nuevo fenómeno de la canción romántica por todos los hogares.

Al igual que pares como Sandro y Palito Ortega, Sergio Denis también incursionó en el cine, en una película pensada para él, cuando en 1972 protagonizó "Te llamo para despedirme", junto a Luis Brandoni y Alicia Bruzzo; sin embargo no logró gran continuidad en ese rubro.

Fue en aquellos años también que logró llenar por primera vez el Teatro Ópera, un hito para un cantante romántico en 1974.

"Cómo estás, querida", "Cada vez que sale el sol", "Un poco loco", "Gigante, chiquito", "La humanidad" y "Te quiero Argentina" son algunos de los títulos que lograron un gran impacto popular, coreados inclusos por quienes no son grandes conocedores de su obra, ni del género.

Otra particularidad en la carrera de Sergio Denis fue la de versionar en castellano clásicos originales en idioma inglés, algo que tomó forma en sus discos "Al estilo de Sergio Denis", de 1980, y su segundo volumen, de 1981.

Allí había títulos como "Algo" ("Something", de los Beatles), "California somnolienta" ("California Dreaming", de The Mamas and The Papas), "Orgullosa Mary" ("Proud Mary", de Creedence Clearwater Revival) y "Los sonidos del silencio" ("Sounds of Silence", de Simon and Garfunkel), entre otros.

Más allá del gran éxito logrado en los '70 y de algunos conocidos romances, como el que mantuvo con la diva Susana Giménez, este intérprete logró mantenerse lejos de los grandes flashes y los escándalos mediáticos.

Aunque entre la década del '80 y mediados de los '90 se estableció como el cantautor argentino de mayores ventas, fue luego de esa etapa que la carrera de Sergio Denis comenzó a perder popularidad.

Paradójicamente, en los últimos años, su nombre se vio asociado a algunos escándalos, como una serie de denuncias por estafa que involucró a un hermano suyo; y en algunos casos, casi de manera involuntaria, como cuando una joven novia suya fue parte del reality televisivo "Gran Hermano".

En 2007, en Paraguay, Sergio Denis sufrió un ataque cardíaco que lo tuvo sin signos vitales durante 17 minutos, que aparentemente no le dejó mayores secuelas. La mejor prueba de ello es que continuó subiendo a los escenarios.