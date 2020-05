AMPLIAR Inspectores en negocios de Yerba Buena

13/05/2020 - Salud

Inspectores de Yerba Buena verificaron al cumplimiento del protocolo en negocios

Con la reapertura de los comercios y la reactivación de las obras privadas en la ciudad, el municipio diagramó un operativo para controlar y concientizar acerca del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y los protocolos específicos para evitar el contagio del COVID-19.

Detalles.

En ese sentido, personal de la subdirección de Saneamiento recorrió locales comerciales en donde verificó la aplicación de las normas de prevención y la existencia de los elementos de higiene necesarios. A su vez, se repartieron barbijos a los vecinos y se les recordó la importancia y obligatoriedad de su uso.

Tras la recorrida, el subdirector de Saneamiento, Santiago Yanicelli, manifestó: “visitamos varios negocios y todos están cumpliendo con los requisitos necesarios con muy buena predisposición de los comerciantes. Les pedimos a los vecinos que se cuiden y que no se olviden de llevar tapabocas o barbijos y que respeten el distanciamiento social”.

Por su parte, la dirección de Catastro recorrió diferentes obras para constatar la existencia del protocolo específico para la construcción y los elementos de seguridad de los trabajadores.

Al respecto, el director de Catastro, Juan Pablo Casanova, explicó: “La idea, en esta primera etapa, es concientizar a la gente y no hacer multas, pero si no cumplen con los protocolos y las presentaciones correspondientes se va a proceder a la clausura de la obra. Para seguir trabajando hay que cumplir con los protocolos, por eso, si no cumplen, van a tener que parar y la idea es que todos puedan trabajar”.

Tanto en los controles a comercios como a las obras en construcción, los inspectores también concientizaron sobre la importancia de llevar acciones destinadas a la prevención del dengue. En ese sentido se entregó folletería y se solicitó tomar los recaudos necesarios para evitar la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad.

Campero escuchó a trabajadores de la actividad física

Durante esta mañana, el Intendente Mariano Campero se reunión en la sala de intendencia con propietarios y trabajadores relacionados al rubro de la actividad física de nuestra ciudad con el objetivo de escuchar y analizar la situación de dicho sector en busca de activar un protocolo de seguridad e higiene para presentarlo ante la Provincia.

La charla abordó temáticas de actualidad económica del sector, puestos de trabajos y del armado de un protocolo de medidas de seguridad y salubridad necesarias para buscar la activación del sector dentro de nuestra ciudad.

Pablo Grellet, Profesor de Educación Física, comentó acerca de la reunión realizada junto a funcionarios municipales. “Quedamos en elaborar un protocolo con medidas necesarias para poder brindarle a la gente las condiciones de seguridad para realizar actividad física sin que la gente se contagie. Así la municipalidad lo gestione y se presente ante la Provincia”.

Además, resaltó: “Somos la primera línea para poder brindar salud a las personas. La idea es trabajar sobre un protocolo que brinde seguridad a la gente para que pueda volver a hacer actividad física de manera segura”.