12/05/2020 - En General

Proponen protocolos para reactivar el turismo local

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, comentó que Tucumán, al igual que el resto de las provincias del NOA, busca reactivar el turismo local.

Por este motivo, presentaron, este martes un protocolo, al Comité de Operaciones de Emergencia, que deberá evaluar la propuesta y en caso de aprobarla, Turismo se la alcanzará a las cámaras empresarias, para proceder a su implementación.

giobellina coronavirus“La idea es que los lugares se vayan preparando con todas las medidas y comiencen a funcionar apenas queden habilitados”, dijo Giobellina.

En este sentido, destacó que “nuestra actividad será de las últimas en volver a la normalidad. Se viene trabajando con un protocolo sanitario, en el marco de la flexibilización”.

A su vez, sostuvo que “fomentar el turismo regional es muy positivo, lo estamos conversando con nuestros pares. Por su ubicación, en el centro del norte argentino, Tucumán puede acceder a 3 millones de potenciales clientes, y es un acuerdo viable”.

El secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, expresó: “Con el presidente del Ente de Turismo estamos trabajando continuamente. Sabemos que contamos con él en el apoyo del aislamiento de las personas que vienen desde el exterior a Tucumán. Hoy nos presentó un protocolo de actuación para las confiterías, bares y eventualmente los hoteles, que es el último eslabón de apertura cuando se va saliendo de la cuarentena. Este proyecto lo vamos a analizar y seguramente nos expediremos sobre el mismo la semana que viene”.

También, el funcionario aseguró que se tomarán en cuenta las medidas realizadas por otros países respecto a la vuelta de estas actividades turísticas, pero hizo hincapié en que la salida del aislamiento es de forma escalonada y hay que cuidar estas acciones porque los bares y restaurantes son espacios de aglomeración de gente.

Turismo regional

Desde la semana pasada las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán trabajan en protocolos para permitir el turismo interno. Para habitantes de sus propios distritos en una primera etapa, que decantaría luego un corredor turístico de apertura gradual a toda la región.

En Catamarca aún no se registraron contagios, mientras que Jujuy no revista nuevos casos en más de un mes. Tucumán, con 41 pacientes que han dado positivo, no presenta circulación interna del virus y en Salta hay cuatro casos, también sin contagios comunitarios. La diferencia en estas últimas dos provincia es que las capitales y sus alrededores forman conglomerados de más de 500 mil habitantes, y por lo tanto precisan la autorización de la Casa Rosada para cualquier excepción al régimen de aislamiento.

La situación favorable en lo epidemiológico hizo que en los distritos del NOA, donde el turismo es clave para la economía, empezaran los diálogos cruzados entre los gobernadores.