11/05/2020 - Paro de UTA

No circularán los ómnibus en Tucuman hasta el miércoles al mediodía

Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que se extiende hasta el miércoles al mediodía el paro de colectivos por los atrasos salariales que rige en Tucumán desde las 00 horas de ayer lunes. Junto a empresarios presionan por la llegada de subsidios de la Nación.

"No se llegó a un acuerdo con las empresas de transporte. Así que UTA Nacional decidió que se extiende el PARO hasta el día Miércoles al medio día!! Se adhieren todas las provincia del País", informó UTA a través de un comunicado.

Esta tarde, mediante videoconferencia, el Concejo Directivo de UTA mantuvo un encuentro con organismos nacionales y resolvió extender a todo el país el paro que inició anoche en Tucumán y también en Córdoba, Rosario, Santa Fe y Formosa.

Tras la videoconferencia con autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación, de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Transporte Nacional y la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a los empresarios del interior del país, UTA anunció la extensión del paro.

César González, titular de UTA Tucumán, explicó este mediodía que la situación es crítica ante la gran caída en la recaudación. "Anteriormente veníamos cobrando en forma desdoblada. Pero la recaudación cayó un 90% y no tienen posibilidad de abonar las remuneraciones con las recaudaciones del día a día".

"Si el Estado Nacional no subsidia al transporte, o no mandan el subsidio en tiempo y forma, no es posible que se pueda afrontar el pago de las remuneraciones”, final