10/05/2020 - COVID-19

Irritado por las noticias sobre la policía Bolsonaro trata a la prensa como "canalla"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, acusó hoy de "canalla" a la prensa por haber publicado que debido a su "injerencia" fue separado de su cargo el jefe de la Policía Federal (PF) de Rio de Janeiro, donde se sustancian procesos que rozan a algunos de sus hijos.

Detalles.

De ese modo el mandatario reaccionó ante un artículo del diario Folha de San Pablo donde informa sobre la remoción del Superintendente de la PF de Rio de Janeiro el mismo día que asumió el nuevo jefe de esa corporación a nivel nacional, el comisario Ronaldo de Souza.

"Decir canalla es un elogio para la Folha de San Pablo (...) qué prensa canalla", afirmó con un diario en la mano Bolsonaro al dejar la residencia oficial en Brasilia. "No tengo ningún pariente investigado" en Rio de Janeiro, aseguró el mandatario, que no aceptó pregunta de los periodistas apostados frente al Palacio de Alvorada.

"Se calla la boca", ordenó en voz alta el gobernante a un periodista que le formuló una pregunta.

"Yo no interferí en nada , si yo tuviera injerencia en la PF (el superintendente de Rio) no iría a donde está yendo, yo no interfiero en la PF", aseguró.

En ese sentido el mandatario dijo que el ahora exjefe de la PF de Rio de Janeiro no fue sancionado sino ascendido a número dos de la PF a nivel nacional, por iniciativa del nuevo titular de esa fuerza de seguridad, Ronaldo de Souza.