10/05/2020 - Cuarentena

El comercio vuelve a la actividad y UTA anunció paro de colectivos

Luego de un mes y medio, el comercio reabrirá hoy sus puertas. Será en horario vespertino, para no confluir con los bancos. Sin embargo, no todos podrán volver a sus trabajos, debido a que UTA confirmó un paro de transportes por 24 horas.

Otros rubros tendrán apertura gradual – Las peluquerías lo harán de 9 a 20 horas y por turnos, sin gente en las salas de espera. – Centros de comercio que sí pueden abrir: inmobiliarios y concesionarias de autos. – La felixibilización incluye a las profesiones liberales para trabajo interno con turnos, con clientes dentro de sus locales, no implica apertura al público en general. – Servicios de kinesioterapia, fisioterapia y kineflexia solo estarán permitidos en el domicilio del paciente. – Se habilitará el servicio doméstico a partir del día lunes. – Juegos oficiales de Quiniela explotados y administrados por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia. No podrán abrir – Shoppings, paseos de compras ni galerías comerciales – Centros de estética

Los comercios atenderán “cumpliendo estrictamente los protocolos, los metros que se deben conservar para la permanencia de personas en el local, tanto de empleados como clientes, y le pedimos a la familia tucumana que salga a comprar cuestiones de primera necesidad; esto no es un paseo y no tiene que implicar romper el aislamiento. El Ministerio de Salud evaluará permanentemente el resultado de estas medidas y el Gobernador tendrá la atribución, junto el Comité de Emergencia, para volver a restringir la atención en caso de que el resultado no sea el esperado”, aseveró la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse.

Respecto de la circulación en la provincia, la Policía de Tucumán seguirá aplicando la misma metodología. “Seguramente se producirá algún corte de tránsito; la circulación en algunas con autorizaciones exclusivas, pero partimos de la base que el que se desplaza debe tener el certificado único de circulación, ya sea para ir al médico como para comprar alimentos “, expresó el ministro de Seguridad, Claudio Maley.

Paro de colectivos

El secretario general de la seccional Tucumán de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), César González, anunció que desde el primer minuto del lunes realizarán un paro, que afectará a todos los servicios y que se prolongará hasta que los trabajadores del sector cobren el sueldo del mes pasado.

"No tenemos ninguna novedad, o sea que el paro se realizará a partir de los primeros minutos de mañana", indicó el gremialista en declaraciones a LA GACETA.

González recordó que "la última palabra la tienen los empresarios. Todo depende de ellos. Cuando nos terminen de pagar, levantamos el paro. Todo el sueldo de abril. No pagaron nada a 4.000 compañeros".

En el ámbito nacional, UTA planteó un paro para el martes. Sin embargo, González explicó que aquí tomaron la decisión de adelantar esa medida de fuerza, que coincidirá con la reapertura de los comercios, en el marco de la flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

"Ha sido muy difícil tomar esta decisión. Sabemos que perjudicamos a mucha gente, pero ¿qué otra nos queda? Tenemos compañeros que no tienen para comer", explicó el gremialista.