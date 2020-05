08/05/2020 - Injerencia

Justicia venezolana imputará a 31 mercenarios que realizaron incursión armada

La Fiscalía de Venezuela presentó cargos contra 31 personas, entre ellas dos ex militares estadounidenses, por su participación en la incursión naval del domingo pasado en el norte del país, conocida como Operación Gedeón, para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.

Duque desmiente "Yo no auspicio ni invasiones, ni ningún tipo de triquiñuelas; yo actúo de frente, porque soy un defensor de la democracia", aseguró ayer viernes el presidente, Iván Duque, en respuesta a las denuncias hechas desde Caracas sobre la supuesta participación de Bogotá en la fracasada incursión marítima.

Detalles.

La decisión despertó una inmediata reacción del presidente estadounidense, Donald Trump, quien rechazó la acusación de Maduro de que su gobierno haya estado implicado en el ataque y afirmó que, si algún día decide dar luz verde a algún tipo de intervención militar contra Venezuela, sería una "invasión".

"Si alguna vez hiciese algo con Venezuela no sería así. Yo no enviaría un grupito de personas, no, no, lo llamaría al Ejército. Sería muy diferente, una invasión", dijo Trump durante una entrevista a Fox News, en la que aseguró no saber "nada" de la fallida incursión naval, que según Maduro, fue planeada por Estados Unidos y Colombia.

En Venezuela, en tanto, el fiscal general, Tarek William Saab, informó que los ciudadanos estadounidenses, identificados como los ex Boinas Verdes Luke Denman y Airan Berry, enfrentarán cargos de terrorismo, conspiración y tráfico de armas.

"Todos estos delitos en perjuicio del Estado venezolano", afirmó Saab durante una conferencia de prensa, reportó Europa Press.

Denman apareció hace dos días en un video difundido por Maduro en el que admitía su participación en el operativo.

En las imágenes, el estadounidense aseguraba que su objetivo era hacerse con el control del aeropuerto de Caracas para facilitar la llegada de aviones, uno de los cuales llevaría a Maduro a Estados Unidos.

Otro episodio sumó hoy confusión al intrincado panorama en Venezuela.

Se trata de un operativo policial realizado en una zona de Caracas conocida como Petare, en la que fuerzas de seguridad mataron a 12 presuntos integrantes de una banda criminal, entre ellos el basquetbolista Brian Cedeño, quien era un deportista de alto rendimiento, señaló la agencia de noticias ANSA.

El operativo buscaba capturar al líder de la banda, Wilexis Acevedo, alias Wilexis, acusado por Maduro de haber organizado una guerra entre bandas para distraer la atención de la policía y allanar el camino para la Operación Gedeón, apuntó el diario El Universal.

Sin embargo, en un audio difundido en redes sociales y recogido por ANSA, Wilexis desmintió esa especie.

"Sepan que Wilexis no está patrocinado ni por la DEA (agencia anti narcotráfico de Estados Unidos), ni por (Juan) Guaidó (líder de la oposición venezolana), ni mucho menos está en contra de Maduro.

Queremos que Maduro sepa que nadie está en contra de él", afirmó.



En el operativo participaron aproximadamente unos 400 policías y militares con helicópteros, vehículos blindados, motos y miembros de las brigadas de acciones especiales de distintos organismos de seguridad del Estado.

Al mismo tiempo, el partido opositor Primero Justicia, que lidera el ex candidato presidencial Henrique Capriles, denunció la detención de Junior Pantoja, ex concejal y dirigente de esta organización política, aunque no aclaró si la detención ocurrió durante el operativo policial en Petare.

El domingo pasado, el gobierno denunció que había derrotado el intento de un "grupo de mercenarios y terroristas" de entrar al país desde las costas al norte de Caracas y derrocar al gobierno. Los enfrentamientos dejaron ocho muertos, todos participantes de la incursión naval, según las autoridades.

"Estos grupos ingresaron por mar para llegar directamente al centro del país, pues las fronteras terrestres quedan demasiado lejos de la región capital, donde tenían previsto actuar", aseguró Saab.

"No eran unos pocos hombres en shorts y desarmados. Hasta ahora se han incautado camionetas adaptadas para portar ametralladoras de alta potencia, equipos tácticos, 4 rifles y 21 pistolas", aseguró el fiscal general antes de explicar que "producto de la información de Inteligencia que maneja el Estado los planes fracasaron".

Para Saab, "este acto de agresión tiene conexiones históricas, no sólo con la invasión de Bahía de Cochinos sino también con la Contra nicaragüense y con los mercenarios que destruyeron ciudades enteras en Siria".

En este sentido, el fiscal aseguró que Colombia es el país donde se entrenaron los denunciados.

"Colombia se ha convertido en una base de operaciones para agredir a Venezuela y su gente", afirmpo Saab, quien dijo que Bogotá es a Venezuela "lo que fue Honduras para Nicaragua en los 80: una guarida para formar un ejército irregular destinado a atacar al vecino".

La Fiscalía precisó que solicitó una veintena de órdenes de detención, entre estas la del director de la empresa de seguridad estadounidense Silvercorp, Jordan Goudreau, un ex Boina Verde -fuerza especial del Ejército norteamericano- condecorado que estuvo en Irak y Afganistán, y aseguró que la operación para derrocar a Maduro sigue en marcha.

En una entrevista, el propio Goudreau contó que intentó hablar con Trump para ponerlo al tanto de la Operación Gedeón, pero dijo que no lo consiguió.

No obstante, aseguró sí firmó un contrato con Guaidó por 212 millones de dólares para la Operación Gedeón, el 16 de octubre pasado. Sin embargo, solo recibió 50.000 dólares a través del consultor político Juan José Rendón.

Rendón confirmó este pago, pero dijo que fue solo para "explorar" la posibilidad de un ataque contra Venezuela y destacó que Guaidó nunca aprobó la operación.

Guaidó, quien negó cualquier relación con la Operación Gedeón, fue designado en enero de 2019 "presidente encargado" de Venezuela por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y es respaldado por Washington y varias decenas de países.



Pese a este apoyo, no ha conseguido controlar desde entonces ninguno de los resortes del poder, que siguen en manos del chavismo.