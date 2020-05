07/05/2020 - Pandemia

Los shoppings no abrirán todavía en Tucumán

La ministra de Salud Pública de la Provincia, Rossana Chahla, fue determinante acerca de la apertura de los grandes centros comerciales de Tucumán el próximo lunes, en lo que será el inicio de la flexibilización de las actividades en cuarentena por la pandemia de Covid-19.

Los shoppings no abrirán todavía; en cuanto a los comercios chicos, no deben tener más de dos o tres personas dentro; mientras que los comercios más grandes deben respetar los dos metros de distancia social entre sus clientes”, expresó la ministra esta mañana en diálogo con radio LV7.

Respecto a si están dadas las condiciones para la apertura de comercios, la médica aseguró: “Lo haremos de forma ordenada, planificada y pautada. La gente de los comercios debe abrir porque necesita mantenerse y el área de Salud va hacer todas las recomendaciones, como el distanciamiento social, la disponibilidad de alcohol en gel y el uso de tapaboca; medidas que la gente ya conoce, por eso hay que dar la oportunidad de que los comercios comiencen a trabajar”, indicó.

Chahla adelantó que hoy , junto con el Ministerio de Gobierno y Justicia, se definirá el horario de apertura y explicó: “Sería después de las 16 horas, cosa que no se junte el mismo público que asiste a los bancos o a la administración pública por la mañana. Además, hemos sugerido ordenar las salidas por día de acuerdo a los números de documentos pares o impares”.

Controles a viajeros

Respecto al control de fronteras y el aeropuerto, la ministra de Salud Pública expresó que “desde marzo hasta abril recibimos más de 30 mil personas. Pero siguen llegando, por ejemplo, ayer eran más de 415”.

En ese sentido, explicó que los aislamientos siguen la lógica sanitaria de tener en cuenta el lugar de procedencia, considerando si hubo circulación viral, para mantener baja la curva de contagio: “Si vienen de un lugar con circulación viral van a aislamiento, pero si vienen de Catamarca, donde no hay casos, o alguna provincia con poca circulación de Covid-19, como Jujuy o Salta, no podemos ponerlos en aislamiento, no tiene sentido”.

“Estamos controlando en seis puestos de la frontera, las 24 horas, al igual que en la Terminal de Ómnibus. Entendemos el cansancio de muchos viajeros que llegan, que quieran ir a sus casas, pero nosotros tenemos que resguardar a los que están en la provincia”.