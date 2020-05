AMPLIAR El comercio volverá a funcionar

05/05/2020 - Pandemia

Tucumán se prepara para reabrir el comercio

Luego de que el gobernador Juan Manzur anunciara que comenzó las tratativas con Nación para que los comercios abran sus puertas, desde la Cámara de Comercio de Tucumán volvieron a presentar propuestas y protocolos de atención.

Tucumán se prepara para reabrir los comercios a partir del lunes. Se estudia que sea durante la tarde. A casi 50 días del comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el comercio de Tucumán vio una luz de esperanza ante la grave crisis que atraviesa, luego de que el gobernador Juan Manzur anunciara que se encuentran hablando con Nación para que permita el regreso de la actividad en la provincia.

La Cámara de Comercio de Tucumán se mostró optimista, tras una semana sin novedades para los comerciantes que se quedaron sin ingresos por tener que cerrar sus puertas por la pandemia de Coronavirus. “Se hicieron tratativas para que el comercio abra sus puertas. Automáticamente después del anuncio empezamos a hacerle propuestas a la ministra de Gobierno (Carolina Vargas Aignasse), pero aún estamos en eso, no hay nada confirmado”, contó a Gabriela Coronel, presidenta de la cámara, según anució El Tucumano.

“Enviamos un protocolo y lo analizaron junto con los horarios propuestos para que de a poco el comercio abra desde la semana que viene”, agregó y adelantó que en un principio el sector pidió abrir por la mañana en forma de delivery y por la tarde con atención al público con el distanciamiento social correspondiente. “Pedimos establecer un cronograma con el DNI para evitar la circulación masiva de gente. Queremos trabajar, vender, porque con delivery sólo se vendió el 5%. El 80% de los comercios no tienen e-commerce, por lo que el delivery no tiene mucho sentido”, explicó Coronel ante esta modalidad que fue permitida desde el comienzo de la cuarentena.

Este jueves continuarán con las reuniones entre comerciantes y autoridades municipales y provinciales, con el fin de establecer un protocolo de atención y de horarios.

Desde la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán realizaron un relevamiento de la situación del sector. Los resultados obtenidos hablan por sí solos de la alarmante realidad que atraviesan las 70.000 familias que viven de la actividad comercial minorista: - Cerca de un 60% de los comerciantes estima una caída en la facturación del 95%. - Sólo un 6,2% de los empleadores podrá cubrir la totalidad de los salarios de sus empleados, mientras que un 13,7% lo hará en cuotas.

Un 17,4% sólo podrá cumplir con la mitad del sueldo y un mismo porcentaje asegura sólo poder cubrir un 30% del monto a fin de mes. El resto, un 45,3%, no sabe cómo les pagará a sus trabajadores. - Sólo un 14,3% de los comerciantes cree poder mantener los puestos de trabajo en su empresa. Un 36% dice que no podrá hacerlo y un 49,7% no lo sabe aún.