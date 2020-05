03/05/2020 - El ministro de Salud habló sobre el futuro del aislamiento social

"La apertura de la cuarentena va a ser gradual y según geografía"

El titular de la cartera sanitaria consideró que "el comportamiento argentino ha sido ejemplar" para evitar la propagación del coronavirus, pero advirtió que en mayo "va a haber un incremento de casos". “Debemos empezar a tener actividades sociales y productivas", afirmó y aclaró que eso se evaluará según la situación sanitaria en cada lugar del país.

"Va a haber un incremento de casos. Nunca dijimos que no iba a haber, seria una mentira haberlo dicho. Hay un lento incremento, sigue siendo centralmente en las grandes urbes y particularmente en el AMBA", enfatizó el ministro de Salud, Ginés González García, al anticipar cómo seguirá impactando el coronavirus en la Argentina. Dijo que habrá apertura a actividades pero en base a la situación de contagios de cada distrito.

En declaraciones a la señal de cable A24, Ginés resaltó que "el comportamiento argentino ha sido ejemplar" respecto del aislamiento social obligatorio, pero opinó que "es cierto que uno no puede pensar que va a vivir en una sociedad en cuarentena permanente".

"Hay que aumentar el control y el cuidado sanitario. No es que uno afloje nada, pero sí debemos empezar a tener actividades sociales y actividades productivas, que son necesarias en cualquier sociedad. Con todo el cuidado, con el resguardo", manifestó. Explicó que "el transporte sigue siendo el gran vehículo de la pandemia".

"Un 30 por ciento de la población de Argentina nunca tuvo circulación del virus, ni siquiera importado. Entonces mantener una cuarentena estricta no tiene sentido en esos lugares. Por eso decimos que la apertura va a ser gradual y según geografía", detalló González García. Respecto de la vuelta a clases, indicó: "Seguro, seguro, no va a haber nada antes del invierno. Lo que no te puedo decir es cuándo".

Sobre una estimación de cuál será la duración de la pandemia, el funcionario respondió: "Todos los pronosticadores se han equivocado. Decían que era cortita, que no iba a aparecer en el verano, parecía que en el calor no iba a funcionar. Quiero que sea lo más corta posible pero sinceramente no puedo dar un pronostico". En ese sentido, indicó que no está "descartado" que la pandemia crezca significativamente en cantidad de contagios, dado que "depende del corportamiento de los argentinos. Si se produce un desequilibrio social y la gente hace lo que quiere, estaríamos complicados, pero no creo que eso pase".

"Como venimos hasta ahora, venimos por debajo de la mejor de las expectativas, y eso se ve en los números", resaltó el ministro de Salud. "Casos van a seguir habiendo, lamentablemente. Lo que tenemos que hacer es que sean pocos, que sean graduales, que nunca sobrepasen la capacidad de respuesta de los servicios de salud, y por supuesto mejorar todo el servicio de salud como estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país", concluyó.