Fuerte disputa en Bolivia por la convocatoria a elecciones dentro de 90 días

El senado aprobó el jueves la Ley de Postergación de las Elecciones Generales y ratificó el artículo que establece que los comicios deberán desarrollarse “en un máximo de 90 días computables” a partir del 3 de mayo.

La mandataria interina y a la vez candidata aseguró ensu cuenta de Twitter, que las elecciones deben realizarse “cuando no sean un riesgo de salud”, en referencia a la pandemia del coronavirus y expresó su rechazo a las “elecciones que ha convocado el Movimiento al Socialismo (MAS)”.

“En defensa de la vida y la salud de los bolivianos, rechazo las elecciones que ha convocado el MAS. Hay que hacer elecciones cuando no sean un riesgo de salud. La salud es primero”, aseveró a través de la popular social.

Es decir que las elecciones deberán desarrollarse el primer fin de semana de agosto, haciendo caso omiso así a lo propuesto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en su proyecto de Ley estableció que los comicios podrían desarrollarse entre el 26 de junio y el 27 de septiembre.

Las elecciones generales en el país estaban programadas para el 3 de mayo; sin embargo, fueron postergadas debido a la pandemia del coronavirus.

Por su parte, en MAS salió al frente a defender la legalidad y constitucionalidad de la norma y del procedimiento usado, a través de un comunicado dirigido a la opinión pública y a la comunidad internacional, en el que asegura que la devolución de la ley de postergación desnuda la “intención prorroguista” del gobierno de transición.

En el documento, la dirección nacional de este partido, alegó que la ampliación del plazo de 90 días adicionales al 3 de mayo, “se encuentra en el margen de tiempo planteado por el Tribunal Supremo Electoral, que propuso que las elecciones debían desarrollarse entre junio y septiembre de 2020”.

También recordó que el plazo máximo para la realización de elecciones generales por renuncia o revocatoria del mandato es de 90 días.

“El derecho a la vida, a la salud y los derechos políticos no son incompatibles, así están reconocidos en las convenciones y los tratados internacionales” y los comicios de ninguna manera atentan contra la vida de las bolivianas y bolivianas.

“Es imperativo que Bolivia cuente con un gobierno democrático que emerja del voto del pueblo, que goce de legalidad y legitimidad para enfrentar los problemas de la salud, sociales y de la economía.”

La diputada del MAS Betty Yañíquez defendió la legalidad de lo obrado al amparo del numeral 11 de ese artículo (el mismo que cita Piérola para cuestionar los hechos). “Si hubiéramos visto que las observaciones del Ejecutivo eran fundadas, la hubiéremos devuelto”, declaró.

Su correligionario, el senador Omar Aguilera, afirmó que fueron los sectores sociales quienes decidieron poner el plazo de 90 días. Desechó la versión de que fuera el expresidente Evo Morales quien diera la orden.

El expresidente Evo Morales afirmó que el pueblo boliviano le ha perdido “miedo al gobierno de facto” y que el país vive una temporada de “rebelión”. Desde Argentina, donde está asilado, dio una entrevista al portal Cítrica Radio y dijo que Bolivia “recuperará la democracia” en las elecciones. El Gobierno denunció que Morales “digitó” la aprobación de la nueva ley para los comicios y que no le importa la salud de los bolivianos.

“Los tiempos han cambiado, desde hace casi tres, cuatro semanas, el pueblo ha perdido el miedo al gobierno de facto y desde hace dos o tres semanas el gobierno de facto ha perdido autoridad ante el pueblo, ahora hay una rebelión. Que no echen la culpa a Evo, es una rebelión automática del pueblo que está indignado, está decepcionado. Inclusive en la prensa dicen ‘yo apoyé al golpe de Estado y ahora estoy decepcionado’ es problema de ellos y que no me echen la culpa a mí”, declaró el expresidente.

Hace dos semanas se registraron disturbios en Shinahota (en el trópico cochabambino), y en las últimas horas en el Distrito 8 de El Alto y Yapacani (Santa Cruz), todas poblaciones políticamente afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Además, la noche del jueves hubo una jornada de “petardazo y cacerolazo” en varias regiones del país en protesta por la ampliación de la cuarentena y en demanda de elecciones generales lo antes posible.