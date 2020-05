01/05/2020 - Salud

D'Onofrio explicó por qué River no se presentó a jugar ante Atlético Tucumán

Aún se sigue debatiendo la actitud que tomó River de no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán en la primera fecha de la Copa Superliga, días antes de que se anunciara la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus. El presidente del club, Rodolfo D'Onofrio, dio detalles de lo ocurrido aquella tarde.

Detalles.

"Muy lejos de la realidad no estábamos, porque la cuarentena empezó seis días después", afirmó D´Onofrio, quien explicó además que decidió cerrar el club por temor al contagio de 6.000 personas.

Incluso, el máximo dirigente del club de Núñez calificó como "un gran error" haber disputado la primera fecha de la Copa Superliga, y agregó que "por suerte ninguno de los jugadores contrajo el virus".

En una charla organizada por la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre "el impacto del Covid-19 en los clubes de fútbol", D'Onofrio explicó los motivos que lo llevaron a que el equipo de Marcelo Gallardo se ausentara ante Atlético Tucumán, en la primera fecha de la Copa Superliga.

"Ese viernes me llamó Pedro Hansing, el médico de River. Me dijo que el coronavirus podía estar en el club porque Thomas Gutiérrez (defensor de la Reserva), quien había ido a la Libertadores Sub 20 (en Asunción), tenía fiebre y anginas", aseguró.

El mandamás de River sostuvo que ante ese panorama, y habida cuenta que el partido se iba a jugar el sábado 14 de marzo, y que el viernes era día de mucha actividad en el club, muchas personas "iban a quedar expuestas".

"Llamé a la Mesa Directiva y dije que había que encarar el problema. Alrededor de las 16, cuando llegaban los jugadores a entrenarse previo al partido ante Atlético Tucumán Gallardo me mostró su preocupación y, junto con los jugadores, me dijo que querían hablar con el sindicato porque no querían jugar. Por la exposición", afirmó.

NA