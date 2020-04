Argentina en el podio de la protección social

28/04/2020 - Críticas a Rodríguez Larreta

Confirmaron que los 11 nuevos casos se produjeron por "contacto estrecho", e indicaron que pude ser por cuestiones "familiares" o "laborales".

El Gobierno porteño confirmó 11 nuevos casos positivos en la Villa 31, a solo una semana de que se conocieran los dos primeros casos y mientras las organizaciones sociales y vecinos llevan varios días de reclamo a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por el corte de suministro de agua y luz, falta de raciones de alimentos para los comedores, un relevamiento sanitario para detectar a todas las personas en población de riesgo y el aislamiento de las familias con casos positivos.

Desde la Secretaría de Integración Social y Urbana aseguraron que desde que se conocieron los dos primeros casos se realizó un seguimiento de los contactos estrechos, para llegar a los nuevos casos a tiempo, pero confirmaron que los 11 nuevos casos se produjeron por "contacto estrecho", e indicaron que pude ser por cuestiones "familiares" o "laborales".

Desde las organizaciones de base de la Villa 31 confirmaron a este diario que no todos los nuevos contagios se produjeron por "contacto estrecho" y alertaron que el gobierno porteño no procedió a aislar a las familias de las 11 personas con casos confirmados.

"El Barrio Mugica, cuya falaz 'urbanización' se ocuparon de promocionar en todos los medios, no sólo tiene los casos de coronavirus que ya denunciamos, ¡ahora nos confirman otros nuevos 11 contagios! Y las medidas están a la vista. Hace dos días que la Villa 31 no tiene agua, hace 24 horas que no tiene luz y hace 70 años que no tiene respuestas", denunció el referente de La Garganta Poderosa, Nacho Levy.

Levy advirtió además que "todavía no existe ningún proceso de individualización sobre los grupos de riesgo que debieran ser aislados del aglomeramiento entre los pasillos estrechos e invisibilizados de la ciudad más rica del país, donde hoy se cumplen 40 días de Hacinamiento Barrial Obligatorio".

El primero caso conocido la semana pasada dfue el de una mujer de 43 años, asmática, que vivía con sus padres de 84 y 85 en una habitación de "tres metros cuadrados" y compartían el baño con otros cuatro familias, dio cuenta de cómo la situación de asinamiento en la que viven las familias y la imposibilidad de continuar con un correcto aislamiento. Pocos días después se conocieron los casos de otras dos mujeres de 36 y 37 años.

Hasta el momento, la villa 31 es la única con casos confirmados oficialmente, pero desde La Garganta advierten que el Estado está ausente en las medidas preventivas: "Frente al abandono en Zavaleta y la Villa 21-24 de Barracas, las propias organizaciones sociales, junto a la Parroquia Caacupé y los trabajadores de la salud venimos haciendo un relevamiento que implica también la vacunación y el acompañamiento de los vecinos más vulnerables: en sólo 4 días, se vacunaron 930 mayores de 65 años, en 15 postas comunitarias", señaló Levy.

Las 11 personas que dieron positivo fueron derivadas primero al Centro de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) 21, que funciona dentro de la Villa 31, y luego a los hospitales Veléz Sarfield, Rivadavia y a sanitorios privados.

Página 12