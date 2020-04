28/04/2020 - Desarrollo Social

Piden a titulares de la AlimentAR que compren en el barrio

A través de una comunicación telefónica para LV12 Radio Independencia, el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, se refirió a la tarjeta AlimentAR, que este mes tendrá un plus extraordinario, duplicando así el monto que percibirán los beneficiaros.

Esta herramienta es un complemento transitorio que se les brinda a familias necesitadas de todo el país (70.000 en Tucumán), ante la emergencia alimentaria y nutricional, para que los más vulnerables accedan a la canasta básica.

El Ministro expresó que en este contexto, desde el Gobierno Nacional han priorizado la salud de la población, pero también remarcó que es complicado sostener una economía que tiene el 40% de trabajadores informales, y otros sectores como los monotributistas que no puede trabajar.

“Nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social veníamos trabajando desde antes de la pandemia, acompañando a los sectores más vulnerables con políticas públicas y, en el marco del coronavirus y bajo el programa Argentina Contra el Hambre, se encuentra la tarjeta AlimentAR, que beneficia a 70 mil tucumanos y representa alrededor de 340 millones de pesos para la economía de la Provincia”.

Yedlin expresó que la novedad este mes respecto a la tarjeta, tiene que ver con que desde Nación decidieron realizar un desembolso extra, para que las personas cuenten con más recursos para comprar alimentos, y estará acreditado mañana miércoles 29.

Además, el funcionario detalló: “Dentro de la Provincia tenemos un sistema de seguridad alimentaria, donde los más importante son los comedores escolares, distribuidos en 900 escuelas que acompañan nutricionalmente a 200 mil chicos. Al no tener clases, y como ya lo veníamos haciendo en época de receso escolar, hemos decidido continuar distribuyendo alimentos con el sistema de viandas. Además, y utilizando el mismo modo de distribución, tenemos más de 110 cocinas comunitarias, y otras articulaciones con movimientos sociales y vecinales, que forman una gran red solidaria. Entre todos estos dispositivos, estimamos que se distribuyen alrededor de 120.000 porciones diarias”.

En relación a las personas que aún no pudieron retirar su tarjeta, el Ministro confirmó que en Tucumán ya se entregaron el 95% de los plásticos, y el 5% restante tiene que ver en su mayoría con trabajadores golondrinas, que están retornando de la cosecha y que pueden buscarla del banco Nación. También aclaró que los montos que no se gastaron el mes pasado, o en el caso de esos trabajadores, que no se utilizaron, quedan acumulados en la tarjeta y disponibles para comprar alimentos.

También, y referido a información que circula en los medios nacionales respecto a la tarjeta, el funcionario manifestó: “Por el coronavirus no todas las provincias pudieron recibir las tarjetas. Cuando uno escucha noticias en canales nacionales, va a escuchar que si no recibió la tarjeta le van a depositar en la misma cuenta de la AUH, pero eso no es para Tucumán, es solo para provincias que no repartieron las tarjetas. En nuestra Provincia, el dinero va a las tarjetas”.

Para finalizar, Yedlin dejó un mensaje a los beneficiarios de la tarjeta: “Quiero pedirles que seamos muy prudentes, y de tratemos de no aglomerarnos en los supermercados, intentando comprar en el barrio. Y también quiero pedirles a todos los comerciantes que pongan ofertas para que las personas puedan comprarles, ya que no es que ellos quieren hacer largas filas, sino que encuentran precios elevados en el barrio y no tienen otra opción que buscar economía en las grandes tiendas”.

A su vez, “les pido a las personas que si ven algún comercio con sobreprecios, lo informen a la Secretaría de Comercio, ya que no hay motivos para que cobren precios excesivos, ni tampoco un extra por la utilización de la tarjeta, ya que es una herramienta de débito para la seguridad alimentaria, en donde el comerciante recibe el dinero de manera inmediata”, cerró el Ministro.

En relación a la tarjeta

AlimentAR tiene por destinatarios a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con niños menores de 6 años; embarazadas que superaron los tres meses de gestación y que perciban AUH, y personas con discapacidad que reciban la AUH. Respecto a los montos, se depositan mensualmente $4.000 para quienes tengan un hijo y $6.000 para aquellos que tengan 2 o más hijos.