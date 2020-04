AMPLIAR Canadian mining company claims to comply with sanitary protocols to mitigate COVID-19

Estudian en Chile el comportamiento del cobre relacionado con el coronavirus

Investigadores chilenos estudiarán la eficacia de nanopartículas de cobre para inactivar al Sars-Cov-2 proyectando, desde ya, que al entrar en contacto con el causante del Covid-19 se inhabilitaría en menos de un minuto.

Luego de ser probado con buenos resultados a partir de una lámina de cobre en Estados Unidos, hoy científicos chilenos buscan reafirmar el potencial del metal rojo.

Aarón Cortés, coordinador de investigación del Departamento de Traumatología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, explicó que en un estudio reciente en el New England Journal of Medicine, "probaron una lámina de cobre contra el SARS-COV-2, y la vida media que tuvo fue de 45 minutos. Al cabo de cuatro horas ya no encontraron ningún virus, entonces se estableció que tardaba ese tiempo en eliminar totalmente una colonia viral".

"Si ese estudio se hiciera no con una lámina de cobre, sino exponiendo el virus a nanopartículas, nosotros estimamos que el tiempo que se demoraría en desactivar el virus serían minutos, o incluso segundos", afirmó.

Cortés, junto a sus colegas de la Universidad de Chile y de la Universidad de Los Andes, esperan determinar la efectividad biocida del metal rojo frente al virus que hoy convulsiona el planeta: el SARS-COV-2, causante de la pandemia del COVID-19.

Recordó que "hace mucho tiempo se sabe que el cobre tiene propiedades antibacterianas". Pero no solo eso, "se ha estudiado en términos de antiviral, y se descubrió que es muy potente".

Lo que hace el cobre, detalló el académico, es algo parecido a lo que hace el lavalozas con las grasas. "Todos los virus tienen en su membrana exterior glicoproteínas que es como una burbuja de grasa. Al estar en contacto con el cobre, lo que hace es desintegrar esa burbuja, entonces lo que hace el cobre es romper el virus en sí y por lo tanto lo inactiva". Cortés proyecta que la potencialidad del cobre aumenta mientras más pequeñas son las partículas que entran en contacto con virus y bacterias.

Antes de la llegada del Covid-19 al país, el profesor Cortés realizaba junto a integrantes de la empresa Cooper 3D las pruebas de un dispositivo diseñado por dicha compañía destinado a inactivar el virus del VIH. "Hicimos un experimento en el Laboratorio de Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde expusimos cepas de VIH a este dispositivo, a este material, y en 15 segundos logramos reducir casi el 60 por ciento de la infectividad del VIH", relató. "Esto lo hicimos hace un mes y justo pasó esto del coronavirus, y dijimos, bueno, efectivamente, esto tiene que tener un efecto similar en el SARS-COV-2", estimó.

Cooper 3D desarrolló también el diseño de una mascarilla para imprimir en 3D con un material específico: una aleación de PLA con un aditivo de nanopartículas de cobre. "Es una mascarilla hecha de este polímero cuyo objetivo además de ser un filtro como cualquier otra mascarilla, va inactivando el virus mientras esté en contacto con la mascarilla de manera permanente", destacó.

Con esas mascarillas comenzarán a realizar pruebas con una bacteria de mucho menor tamaño que el SARS-COV-2 a fin de constatar la efectividad de filtración de la mascarilla creada con nanopartículas de cobre. "Normalmente el coronavirus mide entre 60 y 210 nanómetros (nm), entonces nosotros lo vamos a probar con una que mide 20 nanómetros". Estas pruebas se desarrollarán en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

En paralelo, el equipo interinstitucional estableció contacto con un laboratorio en Estados Unidos que puede hacer las pruebas directamente con el COVID-19. Esto porque "el único lugar en Chile donde hoy se puede cultivar este virus es el ISP", que se encuentra plenamente enfocado en los testeos diagnósticos.

El proyecto que encabeza Cortés fue una de los 13 que se adjudicaron recursos de la iniciativa "Retos de innovación - Elementos de Protección para el personal de salud COVID19", del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Corfo y el Laboratorio de Gobierno.