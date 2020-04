21/04/2020 - En General

Investigan comportamientos y particularidades del Aedes aegypti

Expertos de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán se sumaron a la campaña contra el dengue que coordina el Comité Operativo de Emergencia (COE).

Al respecto, la doctora en biología e investigadora del Conicet, Gabriela Quintana, y la bióloga especialista en el vector Aedes aegypti (transmisor del dengue) Giselle Rodríguez, expusieron y explicaron el trabajo que realizan para aportar en esta lucha.

Estamos trabajando en colaboración con el Siprosa en estos focos de dengue que están surgiendo. La idea es no intervenir en este brote, que ya está haciendo, sino establecer en este momento un sistema de monitoreo y vigilancia por un largo tiempo para medir alguna efectividad de la abundancia que hay de huevos en los distintos sitios de la provincia para, en la próxima temporada, estar más preparados para intervenir”, señaló Quintana.

Al respecto del monitoreo, la experta agregó: “Es bastante pesado porque es un monitoreo semanal donde tenemos que hacer los reemplazos de las ovitrampas. En nuestro grupo también hay gente que está trabajando con otros insectos vectores y siempre nos colaboramos entre todos, como así también nos acompañan gente de la municipalidad donde trabajamos”.

Por su parte, Rodríguez explicó: “Comenzamos un proyecto para hacer el monitoreo y la vigilancia del vector en la provincia de Tucumán, tomando dos focos en casos de dengue y lo que hacemos es monitorear al vector con unos frascos pequeños que se llaman ovitrampas, buscamos detectar la abundancia del vector a los largo de un año para ver cuando aparece el vector en su estado adulto, cuando desaparece y cuando está en su máxima actividad y eso lo vemos reflejado en la cantidad de huevos que depositan en las trampas, entonces con toda esa información podemos ver la dinámica del vector en la provincia”.

En este sentido, la bióloga hizo referencia a la proliferación del dengue y brindó recomendaciones para evitar esta propagación. “El problema del dengue está ligado a nuestras costumbres y a nuestros comportamientos. Si bien el sistema de salud esta para paliar la cuestión de salud que provoca el dengue, la responsabilidad de la proliferación del vector es de la gente, es necesario el cuidado dentro de las casas, así como nosotros recolectamos huevos en un frasquito, los huevos pueden estar en una tapita de gaseosa, en una sandalia de algún niño, en cualquier recipiente que pueda haber un mínimo contenido de agua para un mosquito”, aseguró.

El Aedes Aegypti, no se desplaza más de 25 metros siempre que tenga lo que necesita, es decir, sangre y criaderos y hasta 100 metros puede hacerlo buscando en caso que no haya una casa o un criadero cercano. Por esto, Rodríguez remarcó que “siempre los problemas son por manzanas entonces es importante que la gente trabaje en sus casas y con sus vecinos también, porque si me afecta a mí, el dengue puede afectar al otro también”.

Otra recomendación, que dejo a la población la doctora Quintana es “quedarse en casa porque nos tocó pasar esta epidemia con otra que es desconocida y que todavía no sabemos cómo actuar, y si nos quedamos en casa podemos mitigar el problema del dengue también haciendo la limpieza y el mantenimiento que corresponde”, cerró.