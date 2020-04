AMPLIAR Fontova despedido por todos los sectores

20/04/2020

La muerte del Negro Fontova impactó en la cultura argentina

El fallecimiento de Horacio Fontova, ocurrido ayer por la mañana en el Hospital Finochietto tuvo gran impacto en las redes sociales donde figuras de las artes y la política, dos territorios que el creador transitó con pasión, lo despidieron.

La actriz Claudia Fontán, pareja del artista entre 1986-1998, se enteró de la noticia del deceso mientras participaba del programa de radio “No está todo dicho” que Guido Kaczka conduce por La 100.

''Me es muy difícil decir algo, justo estoy acá y no podemos dejarlo pasar por alto, qué puedo decir de una persona que fue mi amor, mi compañero durante tantos años, un tipo inteligente que me hizo casi todo lo que soy’’, confesó conmovida.

El también diversificado artista Fito Páez utilizó la red del pajarito y sostuvo que “Hoy se nos fue el ‘negrito’ Horacio Fontova. Artista único. Dibujante, diseñador gráfico, actor, compositor y cantante. Su corazón era de una desmesurada generosidad. Una de las personas más nobles que he conocido en este trámite. Hoy el mundo será más triste sin su sonrisa”.

La actividad artística de Fontova hizo que lo recordaran tanto el Instituto Nacional de la Música (“Nunca vamos a terminar de agradecerte tanto compromiso con la música y con las causas justas y nobles) como la Asociación Argentina de Actores (“Músico y actor de extensa trayectoria, con un fuerte compromiso con causas sociales, culturales y de derechos humanos”).

A esas voces se sumaron las de los músicos Franco Luciani (“Negro Fontova querido...No lo puedo creer. Buena gira, compañero!”) y Ariel Prat (“Mucha tristeza, se nos fue el Negro Fontova...muchas anécdotas, noches y música que no morirán jamás. El comando Fuego Negro te saluda hermano!”).

En Twitter Malena Guinzburg, hija del periodista y humorista Jorge Guinzburg con el que Fontova compartió el suceso de “Peor es nada” (ciclo del que la señal de cable Volver emitirá hoy desde las 22 dos capítulos) escribió: “Se acaba de morir un poco de mi infancia. Hermosos recuerdos negrito”.

La presidenta de Télam, Bernarda Llorente, indicó en un mensaje con una imagen de ambos en los estudios de AM 750 "Negro querido, qué tristeza!! Un groso, un talentoso, un amigo, un tipazo! Cuánto se te va a extrañar".

La larga nómina de evocaciones y muestras de dolor que ubicó a la muerte de Fontova como tendencia en Twitter, incluyó a Gillespie, Elizabeth Vernaci, el dibujante Rep, el senador nacional Mariano Reclade y la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado Graciana Peñafort, entre otras personalidades.

Por su parte, varias instituciones dieron a conocer un mensaje de despedida. "Querido Negro, siii, a vos te hablamos, porque estamos seguros y seguras que desde algún lugar nos estas escuchando.No te imaginas, o sí, dado que sabes el cariño enormeee que sentimos x vos, el dolor, la angustia, la incredulidad que nos ha causado tu partida!!! Siempre, con mucho humor, estuviste al lado de los que requerían tu apoyo, tu solidaridad,defendiendo las causas justas.Sí, querido Negro, te vamos a extrañar!!! Pero seguirás SIEMPRE PRESENTE!!", dice el texto que firman Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Buena Memoria,Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares de los 12 de la Santa Cruz, Fundacion Memoria Histórica y Social de la Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

El presidente Alberto Fernández utilizó su cuenta de Twitter @alferdez para escribir “hoy se ha ido el querido ‘Negro’ Fontova. Aun recuerdo sus dibujos convocando a recitales o ilustrando la tapa de El Expreso Imaginario. Disfruté su música y su humor. Pude expresarle en vida cuánto admiré su arte. Mis condolencias a sus amigos y familiares. Lo vamos a extrañar”.

Por su parte la vicepresidenta de la Nación Cristina, Fernández de Kirchner publicó: "Hasta siempre querido Negro Fontova" y acompañó la frase con una foto que los reúne con Gabriela Martínez Campos, compañera del artista desde hace 20 años.