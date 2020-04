AMPLIAR Cajas con alimentos con el rosto del Chapo Guazmán

20/04/2020 - Carteles accionan

López Obrador a criminales mexicanos: "Mejor bájenle" a la violencia en vez de repartir comida

Desde hace varios días han sido publicados en redes sociales y medios de comunicación imágenes de comunidades pobres del país recibiendo paquetes con alimentos y productos de limpieza supuestamente de manos de organizaciones delictivas como el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.

Detalles.

El nombre para el producto fue rápido de encontrar: "La caja del Chapo". Así es como los medios mexicanos bautizaron las cajas con comida y artículos de higiene que la hija del capo de la droga más conocido del país, Joaquín "El Chapo" Guzmán, repartió entre la gente con un gran impacto publicitario. En plena crisis provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, esta ayuda fue para los necesitados, especialmente los ancianos, explicó Alejandrina Guzmán, una de las hijas del jefe del Cártel de Sinaloa, encarcelado en Estados Unidos. Guzmán, dueña de la marca de ropa "El Chapo 701", hizo que sus ayudantes la filmaran empacando papel higiénico y arroz en cajas de cartón con el logo de la marca. Luego los ayudantes empezaron con la distribución, y poco tiempo después los videos y las imágenes de esta campaña circularon en las redes sociales.

Un reportero de Reuters visitó el almacén de la compañía “El Chapo 701”, dirigida por la hija del capo, Alejandrina, y vio cajas con un logo con la cara de “El Chapo”, llenas de papel higiénico, aceite, azúcar y arroz, y listas para ser distribuidas en la ciudad occidental de Guadalajara.

“Aprovecho para decirles a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia, que he estado viendo que reparten despensas, eso no ayuda, ayuda el que dejen sus malandronadas”, dijo el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa diaria sobre esas acciones.

“Mejor bájenle, y piensen en sus familias, en ustedes mismos”, regañó el gobernante a los delincuentes, a los que pidió mostrar amor al próximo, no hacer daño a los demás, no enfrentarse entre ellos y pensar en el sufrimiento que provocan a sus madres y las familias de sus víctimas.

La violencia en México persiste a pesar de las medidas de distanciamiento social del Gobierno para hacer frente al coronavirus, que ha causado hasta ahora 8,261 contagios y 686 fallecidos en el país. Marzo, el último mes del que hay datos oficiales, fue el más violento desde que López Obrador asumió el poder a fines de 2018.

El mandatario, conocido como AMLO, ha defendido una estrategia contra el crimen organizado que combina la acción de las fuerzas de seguridad con programas para solucionar los problemas de pobreza estructural en las zonas azotadas por la delincuencia.

Ante esto, las autoridades estatales no han podido actuar. El reparto de las cajas ha sido realizada por civiles desarmados, dijo el alcalde de San Luis Potosí, Xavier Nava, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación distribuyó ayuda. Por lo tanto, no tenía ningún recurso legal. ¿Pero qué hay detrás de esta campaña? "No hay crisis humanitaria aguda o escasez de alimentos en México. Los cárteles están aprovechando la situación para consolidar su base social", dice Falko Ernst, del Comité de Crisis de DW. Las cajas con comida, en este momento, serían más apropiadas que la violencia. "Los recursos de los cárteles son actualmente escasos y la guerra es costosa".