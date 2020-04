AMPLIAR El tan codiciado respirador chino

19/04/2020 - COVID-19

Ministro de Salud denunció que le roban a Chile los respiradores que compra en China

Los esfuerzos por conseguir respiradores mecánicos en plena pandemia de coronavirus son parte de “una guerra” de grandes potencias mundiales, dijo ayer domingo el ministro de Salud de Chile, que reafirmó que el país sudamericano recibirá una donación china de estos equipos.

Detalles.

El ministro Jaime Mañalich formuló estas declaraciones a una cadena local de radio y televisión después que el diario La Tercera publicó el domingo una entrevista al embajador chino en Chile en la que el diplomático dijo que no tenía información sobre los equipos. El ministro señaló que no entregará detalles ya que se trata de un asunto extremadamente sensible.

“En la guerra de los ventiladores, secreto absoluto. Lo que él (embajador chino) dice textualmente es que no está informado. Yo no voy a decir una palabra de respiradores, los respiradores están llegando”, dijo Mañalich a Tele13 Radio.

Según el funcionario, el embajador Xu Bu se comunicó con él a mediados de esta semana para comentarle sobre la entrevista solicitada por del diario.

“Es probable que lo que quiere el medio es saber si van a llegar ventiladores de China o no. Le sugiero omitir la respuesta a esa pregunta”, dijo Mañalich en respuesta a la consulta del embajador. El diplomático contestó “estoy de acuerdo”, según el relato del ministro a la radio.

Mañalich informó además que Chile tiene 590 respiradores disponibles actualmente y que “todos los días son más”. El país sudamericano reportó el domingo más de 10.000 casos confirmados de coronavirus y 133 muertes en total.

“En la guerra de los respiradores, que son guerras de grandes potencias, nosotros, un país pequeño y humilde, no nos vamos a meter”, insistió el ministro chileno. “Si se sabe, nos los secuestran”, añadió.

Mañalich, así como el presidente chileno Sebastián Piñera, ya habían hablado días atrás de una “guerra” global en el acceso a estos artículos.

En la entrevista al diario La Tercera, el embajador dijo: “No tengo información sobre la donación de 500 ventiladores que la parte china habría comprometido”, aunque mencionó que sabía de intentos de empresas chilenas para comprar esa cantidad de respiradores y donarlos.

“Como China tiene una capacidad limitada en la producción de los ventiladores invasivos, y la demanda a nivel mundial es enorme, muchos países enfrentan dificultades para su adquisición. En cualquier caso, China hará el mayor esfuerzo para ayudar a Chile”, declaró el embajador.