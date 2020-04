AMPLIAR El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel (foto: ANSA)

14/04/2020 - COVID-19

El gobernador de Rio de Janeiro dio positivo

El gobernador de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunció ayer que contrajo el coronavirus y recomendó a los habitantes de su estado, el segundo más afectado de Brasil, que respeten la cuarentena.

Detalles.

"Quiero comunicar a todos que desde el viernes no me siento bien, pedí que se me hiciera el test del Covid-19 y el resultado fue positivo. Tuve fiebre, dolor de garganta y perdí el olfato", escribió en Twitter Witzel, del Partido Social Liberal (PSL, derecha).

"Gracias a Dios me estoy sintiendo bien y continuaré trabajando aquí en el Palacio das Laranjeiras (sede gobernación) respetando las recomendaciones médicas", agregó.

"Les pido una vez más que se queden en casa porque la dolencia, como todos pueden ver, no escoge a alguien (en particular), y el contagio es rápido", propuso el gobernador, un ex aliado del presidente Jair Bolsonaro, quien se opone insistentemente a la cuarentena.