AMPLIAR Controles en autovías de la periferia de Santiago de Chile (foto: ANSA)

10/04/2020 - Quedate en casa

Rigurosos operativos en rutas de Chile para frenar turismo

Un cordón sanitario se implementó ayer viernes en la región Metropolitana de la capital chilena para bloquear eventuales viajes turísticos en medio de los días feriados de la Semana Santa.

Detalles.

Ese control se extenderá incluso hasta la noche del domingo.

El jefe metropolitano de la Defensa Nacional, general Carlos Ricotti, llamó a acatar las medidas sanitarias por el Covid-19, asegurando que hasta el momento "no hemos ganado nada". "Quiero ser enfático en esto. (Con) el cordón sanitario no entra ni sale nadie. Hay algunas excepciones que han sido mencionadas en formas reiteradas", recalcó el militar, detallando que Carabineros ya se encuentra fiscalizando en la ruta. "Hoy día no hemos ganado nada. Todos pensamos que con esto se ganó la batalla contra el coronavirus y les quiero decir que, si bien es cierto que vemos unas cifras que pueden ser alentadoras, todavía nos falta lo más relevante que son estas dos o tres semanas que siguen y que no nos permiten relajarnos", manifestó Ricotti. Añadió que "si bien la mayoría, tal como controlamos ayer, andaba con mascarilla, guardaba una distancia social, seguimos encontrando casos de personas que les da lo mismo el resto. Este es un tema de solidaridad con todas las personas", alegó. El uniformado pidió protegerse y proteger al resto, pues "les aseguro que si mantenemos esas medidas, nos disciplinamos, nos comprometemos, creo que es posible salir de esta pandemia. Si no, no vamos a llegar a lo que nosotros queremos". Además de la Región Metropolitana se dispusieron cordones sanitarios en la región del Biobío, las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Palena, además de Chiloé, todas al sur del país.

Carabineros detalló que para esta Semana Santa se implementaron 139 puntos de control en las regiones Valparaíso, (16), Biobío (40) y Metropolitana (83), con un total de 658 uniformados.

Consultadas las autoridades por los tres casos de personas que salieron de la capital en helicóptero, la subsecretaria de Salud, Paula Daza señaló que el Ejército está recopilando antecedentes para sancionar a quienes no respeten las medidas restrictivas.

"Sí, hemos visto que ha pasado esa situación. El cordón sanitario es para que nadie salga de la Región Metropolitana, sea por vía terrestre o aérea. Es por eso que recién estábamos conversando con el general Ricotti, van a fiscalizar de forma más exhaustiva, van a hacer una investigación", dijo a 24 Horas.

Añadió que la autoridad sanitaria también hará una investigación, y si es necesario aplicar una sanción en aquellos vuelos". Anunció que se tomará contacto con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), organismo que "tiene control de todos los vuelos que salen de la Región Metropolitana, para saber si autorizaron o no la salida de estos".

"Podemos pasar todas las multas, pero si no hay un espíritu de las personas de respetar la normativa vamos a tener un país donde la propagación del virus va a ser más alta", recordó.

En ese mismo sentido se pronunció el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, al decir que quedarse en casa "es un deber moral y ético" y aseguró que este feriado se va a poner a prueba "la madera de la que estamos hechos los chilenos". Al finalizar la reunión de la mesa social de hoy en La Moneda, el titular de Interior expresó que "más que apelar a la fiscalización o a las medidas coactivas, quiero apelar ante todo a la responsabilidad personal de cada uno". "Lo que va a estar a prueba este fin de semana es qué tan responsables, qué tan solidarios somos los chilenos. Porque cuando nos quedamos en casa lo que estamos haciendo es proteger no solo la salud propia y de mi familia, sino también protegiendo la salud de la población", recalcó. En Chile se reportaron hoy nueve víctimas más por Covid-19, todos adultos mayores, con lo cual la cifra de decesos se elevó a 57, mientras los contagiados bordearon los 6.000 (5.972), de los cuales 54 se encuentran en estado crítico.