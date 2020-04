AMPLIAR Una médica toma una muestra de mucosa a una paciente sospechada de portar el Covid-19 en Suiza (foto: ANSA)

03/04/2020

Hablar y respirar podrían ser vías de contagio

La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos encendió otras alarmas en medio de la pandemia, al deslizar que podría haber contagio no sólo con tos y estornudos, sino por el spray microscópico de la respiración o en el acto de hablar.

"Aunque la investigación específica actual en esta campo es limitada, los resultados de los estudios disponibles son consistentes con la aerosolización del virus por la respiración normal", detalló una carta escrita por Harvey Fineberg, presidente de un comité de la Academia Nacional de Ciencias a la Casa Blanca.

La misiva llegó a la Casa Blanca, que evalúa la posibilidad de imponer el barbijo de modo obligatorio en la Casa Blanca.

Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Europa y de Estados Unidos y otros organismos insistieron en que la ruta principal de transmisión del SARS-CoV-2 es a través de las gotas respiratorias más grandes, de hasta 1 milímetro, que se expulsan al toser y estornudar. La propia gravedad sitúa el peligro a uno o dos metros de distancia del emisor, aunque también depositan el virus en superficies, donde las personas pueden recogerlo e infectarse al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Eso era hasta ahora, pero la ciencia parece avanzar a una teoría aún más peligros y que cambiaría parámetros. Al mismo tiempo, de ese modo se podría explicar la virulenta cadena de contagios. Aunque aún no hay evidencia científica contundente.

Según los expertos, si el virus es capaz de suspenderse en la "vaho ultrafino" que se produce cuando un humano exhala, o incluso cuando habla, la protección se vuelve más difícil, fortaleciendo el argumento de que todas las personas deben usar mascarillas o barbijos en público para reducir la transmisión involuntaria, sobretodo en portadores asintomáticos.

En Europa, solo hay tres países (Eslovaquia, República Checa y Bosnia-Herzegovina) que obligan a sus ciudadanos a llevar una protección que les tape la nariz y la boca tanto en lugares privados y públicos. Austria ha tomado esta medida pero solo obliga que se lleve en los supermercados, aunque no descarta ampliar esta decisión a todos los lugares públicos y privados.

Perú emitió en las últimas horas un decreto que obliga el uso de mascarillas en la calle.

El periodo que el coronavirus permanece en el aire depende de varios factores, incluida la cantidad de virus que emite un individuo infectado al respirar o hablar, y también de la cantidad de circulación en el aire.

Hasta hora los protocolos señalan que es poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros.

"El gran error en Estados Unidos y Europa, en mi opinión, es que las personas no usan mascarillas», afirmó George Gao, director general del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de China.

The New England Journal of Medicine publicó recientemente un estudio sobre el SARS-CoV-2 que indicaba que el virus puede flotar en gotas de aerosol, de menos de 5 micras de ancho, durante hasta tres horas, y permanecer infeccioso. También hay un trabajo realizado por Joshua Santarpia, del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, que encontró evidencia generalizada de ARN viral en salas de aislamiento de pacientes tratados por Covid-19. En ese caso, el ARN viral apareció en superficies difíciles de alcanzar, así como en muestras de aire a más de 2 metros de los pacientes. La presencia del ARN indica que el virus puede propagarse a través de aerosoles, concluía este trabajo.

La carta de Fineberg a laCasa Blanca menciona una investigación realizada en un hospital de Wuhan (China),que mostró que el virus puede suspenderse en el aire cuando los médicos y las enfermeras se quitan el equipo de protección o cuando se limpia el suelo.

En conjunto, concluye la misiva, "la presencia de ARN viral en gotitas de aire y aerosoles indica la posibilidad de transmisiones virales a través de estas rutas", aunque aclaró que el coronavirus no es tan infeccioso como el sarampión o la tuberculosis.

El problema más grave se refiere a espacios cerrados. "Si genera un aerosol del virus sin circulación en una habitación, es plausible que si se camina por ese espacio se podría inhalar el virus, pero en el exterior es poco probable", dijo Fineberg.

Un informe del 27 de marzo de la OMS afirma que la transmisión en estilo aerosoles "puede ser posible en circunstancias y entornos específicos que generan esos spray", como cuando los pacientes gravemente enfermos son intubados con un tubo de respiración.

Según la OMS, un análisis de más de 75 mil casos de coronavirus en China no reveló ningún caso de transmisión aérea.

De momento, la OMS no considera necesario que toda la población deba llevar mascarilla y aconseja su uso para a la atención de enfermos o personas sospechosas de padecer el Covid-19.