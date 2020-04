AMPLIAR Mes de la mujer

03/04/2020 - En General

Amplían los canales de ayuda a mujeres víctima de violencia

La secretaría de la Mujer, dependiente del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de María del Carmen Carrillo, viene realizando una intensa campaña para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género a realizar la denuncia a través de diversos canales, con el solo fin de poder ir en su ayuda.

Asimismo, instan a las personas que viven en un entorno donde un familiar, una amiga o una vecina atraviesan situaciones de esta índoles, sean ellos los que puedan dar aviso a las autoridades para socorrer a la víctima.

Precisamente hoy, Alejandra Sarmiento, de 22 años, fue víctima de su pareja que la asesinó a puñaladas delante de sus hijos y la cuñada. En este marco, Carrillo mostró el grado de preoucpación que generan estos casos en el Estado.”Sin lugar a dudas, los femicidos conmueven a toda la población. Justamente hoy habíamos sido convocadas por Ignacio López Bustos, de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, para tratar, paradójicamente, un tema que tiene que ver cómo las denuncias han bajado casi un 60 por ciento desde el inicio de la cuarentena”.

La funcionaria afirmó que la baja no tiene que ver con una disminución de la violencia, sino que debido al Aislamiento Social Obligatorio la mujer no puede salir ni a hacer la denuncia. “Está las 24 horas en riesgo porque está con el agresor y no puede escapar o agarrar un teléfono y pedir ayuda”, explicó la secreteria.

Desde la secretaría de la Mujer difunden de manera permanente las lineas telefónicas donde se puede un pedido de auxilio, “también, buscamos generar una conciencia social dónde se comprometa el vecino o el familiar que sepa que hay una situación de violencia y nos llame”.

La secretaría trabaja con el Observatorio de la Mujer, y las divisiones de la policía y fiscalías que se especializan en la materia. “Toda la violencia se potencia en este aislamiento. Desde la provincia estamos preparados para recibir denuncias telefónicas y dar alojamiento a las mujeres. Apelamos a la conciencia colectiva y solidaria para activar todos los protocolos para llegar al domicilio de la víctima”, cerró Carrillo.

Para denunciar durante las 24 horas podés llamar al 144 o al 911, que son líneas telefónicas por urgencias.

Sino, podés llamar a la Secretaría de Estado de la Mujer 381 354 5376 o al Observatorio de la Mujer 381 600 4978, ambas líneas disponibles de 8 a 18 horas.

En tanto que, si sos de Capital podés llamar al 381 472 6935. Zona Sur teléfono 386 531 1346 y en zona Oeste al 381 594 5774. En estos casos, el horario de atención de 8 a 12 horas.