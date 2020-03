AMPLIAR La siesta solitaria de un perro en medio de la cuarentena obligatoria en una comuna de Santiago de Chile (foto: ANSA)

29/03/2020 - Cuarentena

Dos millones de chilenos se quedan en sus casas

El gobierno chileno amplió la cuarentena total a dos ciudades del sur, Chillán y Osorno, con lo cual la medida de encierro para detener el avance del Covid-19 afectará a dos millones de habitantes, pero se descarta aplicarla a nivel nacional.

Detalles.

Las autoridades sanitarias de la administración del presidente Sebastián Piñera ratificaron hoy su renuencia a aplicar la restricción a todo el territorio, pese a que hoy se elevó a siete el número de víctimas, 299 los nuevos contagios sumando 2.139 pacientes.

El secretario ministerial de Salud de La Araucanía, Felipe Moraga, precisó que el séptimo fallecido corresponde a "un adulto mayor de 73 años de edad, el cual presentaba, además de Covid-19, diversas enfermedades asociadas".

Mientras el vocero del Ministerio Público, Roberto Garrido, aclaró que la infracción a la cuarentena "puede constituir un delito previsto en el artículo 318 del Código Penal, que puede significar la detención de estas personas y cada uno de sus incumplimientos pueden ser constitutivos de nuevos delitos, por lo que la pena puede seguir aumentando".

Añadió que "tienen la obligación de guardar cuarentena, los contagiados con covid-19, los que están esperando el resultado y quienes tuvieron estrecho contacto con dichas personas, ellos tienen que mantenerse en su domicilio y no tienen la posibilidad de salir".

Por su parte el ministro de Salud, Jaime Mañalich, desechó la idea de que en Chile se dicte una cuarentena general, afirmando que las medidas de este tipo deben ser progresivas y de acuerdo a los brotes epidemiológicos del Covid-19.

"Yo veo prácticamente imposible que en Chile se dicte una cuarentena general", afirmó y sostuvo que "en los lugares que se ha determinado, con condiciones de brote epidémico muy diferentes a las nuestras y en algunos casos tardío, es una medida que está fracasando abiertamente".

"Me refiero -apuntó- a todo el sur de Italia, por ejemplo, donde ya hay llamados y acciones muy fuertes a no seguir respetando estas medidas de aislamiento porque las cuarentenas totales generan un efecto adverso muy importante y es que la gente no puede comer, deja de poder alimentarse y de recibir insumos básicos para su sobrevida y es por eso que con violencia están saliendo a la calle".

Añadió que "en lugares de Argentina, donde también se ha decretado una medida de este tipo, está ocurriendo exactamente lo mismo y el respeto a la cuarentena total es bastante bajo".

Mañalich argumentó que esa es además lo que aconsejan las autoridades sanitarias chinas directamente a la OMS, de procesos dinámicos de cuarentenas progresivas que se deben evaluar periódicamente.

El funcionario recordó que la próxima semana se debe evaluar si la medida de cuarentena para siete comunas de la Región Metropolitana se mantiene o hay cambios epidemiológicos que hacen que otras comunas deban ingresar a esta cuarentena y algunas que están en esta cuarentena deban salir.

La autoridad subrayó que "nuestro Ministerio de Salud está parado sobre hombros de gigantes, personas que han construido a lo largo de décadas, un sistema de salud del cual estamos extraordinariamente orgullosos, lo que nos permite hoy día en concreto tener una información muy confiable del brote de esta epidemia, comuna por comuna, región por región para ir en soporte de los que más lo necesitan".