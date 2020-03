24/03/2020 - Por Hernan Colombo*

La cuarentena y el 24 de marzo

El Estado mediante sus políticas debe “planificar”, debe distribuir, debe curar, debe preservar, debe alimentar, debe educar, debe investigar, debe invertir en todo lo que tiene que ver con la vida.

Cuando escucho, veo, valoro, etc., como se está respondiendo a la pandemia en el mundo, que en algunos países resisten a tomar mediadas tales como “la cuarentena”, otras y analizo las razones por las cuales algunos líderes del mundo, más los centrales Trump, Bolsonaro y otros, no toman esas medidas “Planificadas desde el Estado” y siguen pensando en el “mercado lo puede todo”, lo mismo con respeto a la naturaleza que es infinita en sus recursos que brinda, los países centrales contaminan, talán los árboles y nosotros tenemos que cuidar el pulmón del mundo; aceptar un Estado activo para ellos es únicamente aquel que salva a los bancos como en la crisis del 2008 y la gente abandonada pierde sus jubilaciones, Vivíenda, trabajo, etc.

Se pararon las bolsas, se paró la famosa austeridad, los déficit cero, la humanidad está en peligro, los dueños del mundo financiero escondidos en sus propias cloacas.

Todo se debe distribuir, los excedentes y lo que no existe también, el coronavirus tiene su lado democrático, es para todos y contra todos.

De alguna manera se paró el mundo, todos estamos viendo desde nuestras orillas, lo que construimos, por omisión, elección o impericia, llegó la hora como decía Un pensador “llega un momento en la vida con todo lo que te enseñaron, con todo lo que te educaron, con todo lo que te hicieron (por omisión, impericia o elección), tienes que ser vos y elegir que hacer”

Los lideres del neoliberalismo, de EEUU, Inglaterra, Brasil etc., y otros que demoraron las medidas como, Italia, España, Francia y Alemania Etc., te llevan a preguntar porque no tomaron las medidas o lo hicieron tarde, si son países con la información científica más acabada.

Claro defienden este neoliberalismo que debilitó al Estado, se apropió de él y resulta ahora que desde el únicamente se puede salir, no les importa la muerte de tantos semejantes, todo es “costo, beneficio, económico”, defender el modelo es su prioridad.

Lo privado es importante desde lo individual, pero lo social lo que amalgama lo construimos desde el Estado, el bien común.

Para terminar y seguir analizando desde las orillas del nuestras casas, que debemos cambiar en nosotros primero, y que queremos del vecino segundo, empecemos a hacernos cargo de lo nuestro, lo que cedimos, que seguro es más que lo que nos sacaron, para completar esta entrega transcribo un análisis de la culpa, hecho después de la Segunda Guerra Mundial del libro de Zigmun Batman “Maldad liquida”.

La culpa.

Cuándo termino la Segunda Guerra Mundial, Karl Jaspers escribió en 1947 un ensayo capital, “El problema de la Culpa”, en él abordaba y exponía filosóficamente la cuestión de la culpa alemana. Jaspers consideraba que no solo que su nación no solo había pecado grave y mortalmente, sino también había cometido crímenes atroces contra la humanidad, por lo que la cuestión de si la nación en masa podía ser culpada y responsabilizada de crímenes de guerra.

Jaspers estableció con esta realidad un patrón para el debate filosófico de esa naturaleza mediante la definícion de cuatro categorías de culpa: la penal,la política, la moral y la metafísica.

Jaspers Analíza o estas cuatros categorías de la culpa: “la penal” abarca la implicación directa de los delitos y violaciones de la ley; la “culpa política” se hereda de los dirigentes o instituciones políticas cuyos actos respaldamos como ciudadanos o incluso, en el peor de los casos, como agentes políticos y como voces de mentira y el odio organizado; la “culpa moral” surge cuando se producen crímenes contra las personas de lo que no podemos ser absueltos en virtud de nuestra lealtad política y de nuestra obediencia cívica; y la “culpa metafísica” viene del hecho de seguir vivos, o de hacer demasiado poco o nada para salvar las vidas de nuestros congéneres humanos, cuando se cometen crímenes de guerra y otros delitos.

Hoy 24/03/20, se cumple 44 años del golpe genocida, hecho para instalar casualmente la experiencia neoliberal en nuestro querido país, no fue el coronavirus que mató a 30000 compañeras, compañeros.

Pensando en esa etapa también cabe “la culpa y el arrepentimiento” de Jaspers, a muchos argentinos/as, de no ser así seguiremos caminando como dijo Sabato, al comienzo del gobierno democráticos de Alfonsín, en un reportaje de la revista “Humor” “la democracia deberá caminar en un campo minado”. Desactivemos las minas.

* Colombo es dirigente peronista de Catamarca