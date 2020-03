AMPLIAR Sebastián Piñerase interioriza de los aprestos ante la pandemia

24/03/2020 - Salud

Miles de chilenos en cuarentena en Santiago

Más de 8.000 personas que regresaron del exterior deben cumplir cuarentena en Santiago a raíz de la pandemia del covid-19.

El gobierno dispuso el fortalecimiento de la vigilancia, en especial en el sector oriente, donde se concentra la mayor cantidad de casos.

Ayer se informó de 176 nuevos contagios en las últimas 24 horas por lo que la cifra de pacientes subió a 922, de los cuales ocho ya se recuperaron, mientras 40 están hospitalizados, dos graves.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que "a pesar de que el aumento de nuevos casos en el sector oriente de la ciudad de Santiago se ha lentificado, la mayoría de los casos en el país se concentra en algunas comunas de la Región Metropolitana, que son particularmente

Las Condes, Vitacura, Providencia y Lo Barnechea".

Por eso, indicó la máxima autoridad sanitaria, "el Presidente (Sebastián Piñera) ha instruido hoy un fortalecimiento muy importante de la fiscalización del cumplimiento de cuarentena de las personas que así se les ha indicado y que para estas comunas suman aproximadamente 8 mil personas".

Detalló que dichas personas "están en cuarentena porque regresaron de un país hace poco o en contacto cercano o estrecho con enfermos de coronavirus o porque ellos mismos están enfermos y deben tener una cuarentena estricta".

Advirtió además que "por orden expresa de la Fiscalía, que tiene mérito legal para hacerlo, las policías tienen el listado de todas las personas que tienen que estar en cuarentena, las llevan en sus teléfonos celulares, en sus computadores y en sus vehículos".

"Eso significa que efectivamente se puede producir, como ya se ha hecho con denuncias a 10 casos de personas que debiendo estar en cuarentena no cumplen con ella, y se arriesgan a multas muy importantes, a persecución penal y eventualmente reclusión en hostales sanitarios que han aumentado su capacidad", completó.

Mientras el presidente Piñera visitó hoy el mayor centro de convenciones, el exclusivo espacio Riesco, donde se instalará un hospital de emergencia. El área de 27.000 metros cuadrados, cuenta con salones climatizados y en 2004 fue sede del Foro Asia Pacífico (APEC).

El mandatario recalcó que el gobierno irá implementando "a medida que se requiere" todas las decisiones necesarias para hacer frente a la emergencia por el Covid-19.

"En Chile hoy tenemos 40 personas hospitalizadas por coronavirus y hemos debido lamentar dos muertes. Pero sabemos que van a ser muchos más las personas que van a requerir hospitalización, y eso significa un desafío y una exigencia enorme a nuestro sistema de salud", expresó al término de un recorrido por las instalaciones.

Mencionó que actualmente cuentan con 38 mil camas, tanto del sector público y privado, "pero nos hemos anticipado y vamos a agregar 4 mil más, algunas ya están en funcionamiento".

Refiriéndose al lugar de visita, Piñera informó que "vamos a tener capacidad para que 800 personas que requieren tratamiento, que requieren muchas tecnologías, que requieren mucho personal médico, puedan enfrentar en buena forma si son contagiados con el virus que nos está amenazando".

Detalló que en una primera etapa, se instalarán 280 camas clínicas básicas, eléctricas, completamente nuevas, las que estarían operativas en los próximos 15 días.

"Al principio la gente pensó que esto no era tan grave como es, es grave y, por tanto, tenemos que enfrentarlo unidos, y no divididos, con grandeza y no con pequeñez, con la colaboración y no con enfrentamientos. Esa es la única forma de poder enfrentar y derrotar este virus", reflexionó el Jefe de estado.



"Ustedes son la primera línea en la defensa de la salud de ustedes mismos, ustedes son la mejor vacuna para que no se enfermen con este virus. Por eso quiero pedirles que en momentos tan difíciles tengamos toda la colaboración de cada uno de nosotros, cuidándonos a nosotros mismos, pero también a los demás y muy especialmente a los grupos de riesgo", subrayó, añadiendo que es una situación temporal y que pronto se superará y volveremos a la normalidad.

La iniciativa en Espacio Riesco implicará una inversión de 3,058 millones de dólares. Atenderá pacientes mayores de 18 años, beneficiarios de Fonasa (sistema público) y que requieren un nivel de hospitalización de cuidados básicos.