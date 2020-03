23/03/2020 - Nunca Más

Un 24 de marzo diferente, pero siempre con Memoria, con Verdad y con Justicia

A partir de mañana, 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Agencia Nacional de Noticias Télam repondrá la página web Memoria, Verdad y Justicia, con el apoyo de los organismos y referentes de Derechos Humanos: Al respecto opinó el periodista Oscar Taffetani*, quien estuvo a cargo de la página.

La página "Memoria, Verdad y Justicia" de la agencia nacional de noticias Télam (http://memoria.telam.com.ar) fue inaugurada el 24 de marzo de 2012, en sintonía con la política de Estado que impulsaba los juicios por delitos de lesa humanidad, así como las acciones de memoria y reparación relacionadas con los crímenes de la última dictadura.

Juan Salinas y quien esto escribe fuimos los periodistas a quienes Télam asignó la tarea de dar contenidos a aquella primera página de Memoria, Verdad y Justicia. El equipo contó, en distintas etapas, con la colaboración de otros periodistas de la Agencia, también se sumaron, con simpatía y solidaridad, colegas de medios amigos Y no sólo periodistas colaboraron con la página: también nos asistieron con información, con documentos de las causas y con infaltables "off the record" numerosos fiscales, abogados de las querellas y víctimas sobrevivientes del genocidio.

Con la colaboración y auspicio de la Asociación de Ex Presos Políticos de la CABA y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, desde Télam organizamos las primeras jornadas interdisciplinarias sobre los Juicios al Terrorismo de Estado, que se realizaron en 2013, 2014 y 2015. Buena parte de esas jornadas quedaron registradas en videos HD, conformando un valioso material que será incorporado al archivo.

A la tarea de los corresponsales de Télam y a la de los redactores y editores del servicio diario de noticias, cubriendo los juicios y los temas de derechos humanos, se agregó la tarea nuestra en la página de Memoria, haciendo corrección protocolar y de estilo o a veces generando nuestras propias noticias, investigaciones y reportajes. Así fue consolidándose un inesperado archivo de notas periodísticas sobre derechos humanos, que podían consultarse en línea y que estaban disponibles desde los buscadores de Internet.

Eso hasta el 26 de junio de 2018, porque aquel nefasto día la administración de Télam decidió despedir de un plumazo a los periodistas que editábamos Memoria y a tres centenares y medio de trabajadores más, en un hecho inédito y vergonzoso que sólo pudo ser revertido meses más tarde, gracias a la lucha activa de los trabajadores de Télam y gracias a la acción de la Justicia.

Pasó el gobierno de Cambiemos, dejando atrás una estela de anomia estatal y destrucción que no hace falta describir, y la nueva conducción, encabezada por Bernarda Llorente, se encontró con una Télam vaciada, minimizada y fuera de competencia en el mercado de los medios, algo que inmediatamente se propuso revertir.

Fue entonces cuando un par de compañeros de Télam a quienes quiero nombrar –Carla Goncalves y Roberto Koira- me persuadieron de proponer a la presidenta de Télam, con el respaldo de los organismos de derechos humanos, la recuperación y puesta en línea de la página de Memoria, Verdad y Justicia.

La propuesta no sólo fue bien recibida, sino que el Directorio mismo de la Agencia tomó la decisión política de recuperar el eje Memoria, Verdad y Justicia abandonado por la gestión anterior.

Por eso, este 24 de marzo, la puesta en línea del archivo y el rediseño de la página Memoria, Verdad y Justicia, representan apenas el comienzo de un nuevo ciclo en el que Télam, con el apoyo de los organismos y referentes de Derechos Humanos, volverá a impulsar lo que es una política de Estado y una conquista de nuestra democracia: los juicios por delitos de lesa humanidad, la imborrable Memoria del genocidio y la preocupación constante y dedicada por los Derechos Humanos, en nuestro país y en todas partes.

En la circunstancia tan dolorosa y especial creada por la pandemia del COVID-19, al cumplirse un nuevo Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, los trabajadores de Télam, los militantes de los Derechos Humanos y la democracia argentina en su conjunto tenemos una pequeña y muy importante conquista para celebrar.

Por Oscar Taffetani, periodista de Télam, estuvo a cargo de la página "Memoria, Verdad y Justicia" de la Agencia Nacional de Noticias Télam