23/03/2020 - Coronavirus

Controles más severos para automovilistas y motociclistas

En el cuarto día de la cuarentena total que rige en el país, los efectivos de la Policía de Tucumán, junto a las fuerzas federales y al Ministerio Público Fiscal, salieron a la calle a realizar controles más severos a automovilistas y a motociclistas para garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional hasta el 31 de marzo por la pandemia del coronavirus.

Desde la Plaza Urquiza, en la zona norte de la Capital, Jorge Mastafá, Subdirector de Prevención Ciudadana, instruyó a todos los uniformados a ser inflexibles con los conductores que circulan por las calles y avenidas sin un justificativo contemplado en el decreto presidencial.

Durante la mañana, la tarde y la noche de ese lunes feriado, efectivos del GEAM, GOMT, Infantería, Grupo Cero, Policía Vial, Motorizada de la Capital y personal de la Policía Federal, hicieron controles fijos y recorridos en el acceso norte a la Capital, en Villa 9 de Julio y en las zonas Norte y Sur de la ciudad.

“Se interceptó a personas que no podían justificar los motivos por los cuales estaban en la vía pública. Como sociedad debemos entender que estamos frente a una situación única y urgente por lo que se debe dar cumplimiento al artículo 205 del Código Procesal Penal. Aquellas personas que no cumplen con la cuarentena y no justifican su salida a las calles, son identificadas y trasladadas –junto a sus vehículos- al centro habilitado por la Justicia provincial para que queden en calidad de aprehendidos”, explicó Mastafá.

En tanto, los conductores que presentaban justificativos lo hacían como trabajadores de supermercados, farmacias y hospitales de la zona, mientras que algunos automovilistas se dirigían al Aeropuerto Benjamín Matienzo a recibir a sus familiares repatriados bajo estrictas normas de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Registramos casos de personas que venieron de otros países y fueron escoltadas junto al personal del 107 para que los médicos del Siprosa puedan evaluar cada situación. Desde la Policía, hemos constatado que vayan a sus domicilios y cumplan con la cuarentena obligatoria”, precisó el Comisario Mastafá.

En el marco de estos operativos, también se hicieron controles en colectivos, donde se supervisa que los pasajeros cumplan el distanciamiento de un metro y medio que aconsejan los expertos.

El mismo control se instruyó en forma simultánea en otros puntos de la Capital, y en las distintas localidades del interior de la provincia a fin de resguardar la salud pública y evitar la propagación del coronavirus en el marco de la pandemia declarada por la OMS.