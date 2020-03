22/03/2020 - Coronavirus

Las medidas económicas en las que trabaja el Gobierno para afrontar la situación

El presidente Alberto Fernández anticipó que hoy se anunciarán medidas para los sectores que "peor la están pasando en la economía" y adelantó que el Gobierno avanza en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para "prohibir" el corte de servicios esenciales durante el aislamiento social dispuesto por el coronavirus.

El mandatario sostuvo que su administración está "trabajando en un DNU para prohibir los cortes de todos los servicios esenciales, para que el que no pueda pagar no se quede sin agua, luz, Internet, ni cable".

En declaraciones al canal América, Fernández afirmó además que "los sectores que peor la están pasando en la economía argentina, antes de la pandemia", son su "mayor preocupación".

Al respecto, anticipó que se anunciarán medidas para las "categorías más bajas de los monotributos para ayudarlos económicamente y aliviarles este mal momento", en una serie de iniciativas que incluirán beneficios para los "pequeños comercios".

Fernández reafirmó el objetivo de destinar acciones para contener a un "sector que objetivamente está fuera del sistema de control del Estado, que no están recibiendo planes sociales ni son parte de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo".

También añadió que se están "multiplicando por tres la cantidad de comida para los sectores más vulnerables".

"Estamos pensando en ellos permanentemente. No lo hicimos hasta acá porque tuvimos que ir cubriendo otras urgencias, y la mayor es la salud de la gente", subrayó.

Por otro lado, destacó que el nivel de acatamiento a la norma de aislamiento social "fue hoy mayor que el de ayer", y apostó que "los argentinos vamos ir entendiendo el riesgo al que se expone el que circula y al que somete a otros".

Al respecto, el mandatario consignó que "ayer pasaban 350 autos por hora" por los peajes y "hoy pasaron 50", una "sexta parte", y lo atribuyó a que el control de hoy "fue muy estricto y alcanzó a todos los autos que circulaban".

Además, Fernández afirmó que prorrogar el aislamiento social y preventivo, que fue dispuesto hasta el 31 de marzo, es una "posibilidad", y añadió que no le "temblará el pulso si es para tranquilidad, salud y cuidado de los argentinos".

"Estoy tan enojado como cualquiera de ustedes con los que no cumplen, porque no son conscientes del riesgo al que se exponen y en el que exponen a otros", sostuvo, y señaló que "el método no es escrachar a nadie, sino denunciar".