19/03/2020 - Anuncio

Desde este viernes los bares pararán su actividad en Tucumán

Tras recibir en Casa de Gobierno a representantes del sector de la economía privada, el vicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, informó que los bares, confiterías y restaurantes deberán suspender sus actividades para ayudar en la prevención del coronavirus (Covid-19), de acuerdo al decreto provincial N°646.

A partir de horas 00 cerramos bares, restaurantes y afines. Queda totalmente prohibido abrir restaurantes, bares, confiterías, y lo que tenga que ver con el expendio de comida y lo que signifique la permanencia de gente en el lugar y el aglomeramiento de personas en el lugar”, sostuvo Jaldo.

La medida pretende que los vecinos se queden en sus casas y no circulen, salvo excepciones necesarias. “El virus no circula solo, circula en el cuerpo del ser humano, es decir, que en la medida que nos quedemos en nuestras casas, no hay duda que hay menos probabilidades que el virus llegue y circule en la provincia”, agregó.

La disposición rige hasta el 31 de marzo de acuerdo a las medidas que se vinieron tomando desde el Gobierno nacional. “Esto puede ser prorrogado de acuerdo a las circunstancias y como se venga desenvolviendo la pandemia a nivel nacional y provincial”, dijo Jaldo.

El decreto dispone que “desde las 00:00 horas del 20 de marzo del 2020 hasta las 24:00 horas del día 31 de marzo del 2020, el cierre de los bares, restaurantes, confiterías y afines, y todo otro local comercial de elaboración y/o venta de comidas. Todos los comercios antes mencionados solo podrán mantenerse abiertos para la preparación y venta de alimentos bajo la modalidad de delivery y/o retiro del local sin permanencia en el mismo”.

El Vicegobernador nos comentó su preocupación por el movimiento que hay en las calles de Tucumán, en especial, en bares y restaurantes, como así también en el transporte. En ese sentido, el Gobierno está armando los instrumentos para que se pare la actividad gastronómica de toda la provincia”, indicó Ernesto Gettar, presidente de la Unión de Hoteles, bares y restaurantes de Tucumán, luego de la reunión de emergencia.

El titular del área hotelera remarcó que los empresarios aguardan las medidas que pueda tomar el Gobierno nacional respecto del aislamiento de los ciudadanos. Sin embargo, agregó: “Nos pidieron parar la actividad y que pensemos en la responsabilidad civil que tenemos de contagiar tucumanos, de permanecer en las casas y que esto pase lo más rápido posible”, dijo.

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, opinó que “son medidas adecuadas a razón de la crisis que estamos viviendo. Cerrar todo establecimeinto que pueda tener conglomeración de gente es esencial”.

“El público en general tiene que comprender la necesidad de aislarse en su casa en los próximos días”, agregó.

En cuanto a las reservas en hoteles y diferentes alojamientos, Gettar recordó que “hay una disposición nacional que habla de devolver (el monto de la reserva), si es que se había pagado, o reprogramarla si así lo desea el huésped. En cuento a hotelería, son disposiciones nacionales de como tienen que funcionar hoteles: sin tomas huéspedes nuevos, con los que están hasta el día que tengan planeado. Para extranjeros, alojarlos hasta que se venza el tiempo de estadía y cuarentena en el país.