18/03/2020 - En General

Recomendaciones para resguardar a los adultos mayores

El geriatra y gerontólogo, jefe del servicio de Adultos Mayores del hospital Avellaneda, Juan Ernesto Kairuz, ofreció recomendaciones para resguardar de contagio a pacientes de este grupo etario, que representan a un sector de la población muy vulnerable a la nueva cepa del coronavirus COVID-19 y otras enfermedades respiratorias.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a cargo de Rossana Chahla, aconseja principalmente extremar precauciones con las personas adultas mayores, controlar de cerca su estado de salud, no visitarlas si se tienen síntomas de enfermedad y ayudarlas en sus actividades cotidianas.

Hacemos hincapié en esta población porque es mucho más vulnerable un sistema inmunológico envejecido”, refiere el especialista. En ese sentido explica que la infección por coronavirus podría complicarse porque, en lugar de curarse a través de las defensas propias del organismo, como sucede con la mayoría de las personas, los adultos mayores pueden tardar más en recuperarse.

“Lo ideal sería respetar las medidas que ya todos conocemos, de la cual la más importante es que la gente no se exponga en lugares públicos y ponga en práctica el autoaislamiento. Un adulto mayor que presenta comorbilidades debe quedarse en su domicilio, si tiene que realizar algún tipo de trámite importante, alguien de su familia debería llevarlo a cabo”, comentó.

Otra medida fundamental es el lavado de manos, que se aconseja realizar cada dos horas, así como evitar el ingreso de visitas al hogar. Si alguien de la familia presenta cualquier sintomatología respiratoria, independientemente de que no haya viajado a ningún lugar con circulación del virus, debe tener el cuidado de no concurrir al hogar donde vive un adulto mayor, ya que no solo hay circulación de coronavirus en la actualidad, sino de otras patologías asociadas a esta época del año.

La alimentación con proteínas, verduras, vitaminas, un buen descanso y la práctica de ejercicio dentro del hogar reducen el estrés y ayudan a la salud en general. Pacientes con diabetes insulinodependientes, con EPOC, insuficiencia cardiaca, o que tomen algún inmunosupresor por patologías como artritis reumatoidea, deben tener especial cuidado.

“Les pedimos a los jóvenes que sean más solidarios, que hagan los trámites por los adultos mayores que deben quedarse en casa. El terror y el miedo son los peores enemigos para toda la sociedad y si tomamos una simple medida como quedarnos en casa está demostrado que el autoaislamiento está funcionando en otros países que están pasando por esta situación”, continuó el profesional.

Respecto a las consultas médicas que muchas veces esta población requiere realizar con más frecuencia, Kairuz sostuvo que, si bien es imposible suspenderlas, lo ideal sería que pudieran comunicarse con el médico de cabecera y evacuar las dudas por medio de otras víastecnológicas que no requieran de la presencia física en salas de espera concurridas.

Finalmente el referente aclaró que si bien el consultorio de Adultos Mayores permanece abierto en el hospital Avellaneda de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas, por disposición ministerial y nacional se decidió reprogramar los turnos no urgentes en principio para dos semanas más adelante, al tiempo que los equipos pertenecientes al Programa de Adultos Mayores del PRIS están también abocados al control domiciliario de pacientes febriles.