18/03/2020 - Anuncio

Tucumán no tiene restricciones para circular en rutas por el coronavirus

El gobernador, Juan Manzur, junto al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, recibieron en el Salón Blanco de Casa de Gobierno a los representantes del Ministerio de Seguridad de la Provincia, de las fuerzas federales con asiento en Tucumán y fuerzas locales para aclarar las medidas locales para la prevención de la transmisión del coronavirus (Covid-19).

Al respecto, el ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Maley, remarcó que“el desplazamiento dentro de la provincia es sin restricciones y no hay rutas cortadas o prohibidas”. Sin embargo, pidió a la comunidad “ser consientes del pedido del Ministerio de Salud de la Provincia y de Nación de evitar toda circulación que no sea más que la estrictamente necesaria para abastecimiento de alimentos, medicamentos u otros objetos necesarios, y en aquellos casos que por razones laborales sea inevitable”.

La información que circuló en redes sociales con respecto a un corte y prohibición de circular por la Ruta Provincial N°307, que sube a los Valles Calchaquíes, “fue falsa y ya está en trámite de judicialización”, expresó Maley.

Por otro lado, el vicepresidente primero de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aiganse, explicó que tomó fuerza “la idea de cerrar la frontera con colaboración de las fuerzas federales para blindar Tucumán”, por las altas probabilidades de que el virus llegue a la provincia. En ese sentido, las provincias vecinas de Salta y Jujuy registraron casos positivos para el Covid-19.

Maley y Vargas Aignasse coincidieron en la importancia de neutralizar “actitudes irresponsables” de empresarios vinculados a la gastronomía y a los boliches, para evitar la aglomeración de personas. “El Gobierno ha tomado medidas restringiendo la concurrencia de personas a lugares de trabajo y ha otorgado también, en distintos organismos, la posibilidad de hacer tareas en los domicilios para reducir el movimiento de personas”, dijo el ministro de Seguridad.

Denuncias falsas

A su turno, Walter Bernachi, jefe de Policía de la Provincia, dijo que la ola de falsas denuncias genera pesquisas sin sentido. “A través del sistema 911, la Policía de Tucumán recibió en el sistema de emergencia aproximadamente 40 llamadas que tuvo que destinar personal de nuestra institución junto a personal del ministerio de Salud a los fines de corroborar la existencia de cumplimiento o no de esta medida”, contó y aseguró que hasta el momento no hubo que judicializar ni dar intervención a la Justicia por algún caso en particular.

En ese sentido, Bernachi llamó a tomar conciencia al ciudadano. “Pedimos que sean responsables dado que con estas llamadas generan un desgaste de personal y recurso innecesario. Necesitamos el esfuerzo de todos los tucumanos para salir de esta emergencia sanitaria”, cerró.

Control de fronteras

Con respecto a los controles en las fronteras, el jefe de Gendarmería Guillermo Basso aseguró que todos los pasos fronterizos están siendo controlados y que no podrá ingresar al país desde el exterior ninguna persona que no sea ciudadano argentino o que tenga radicación en Argentina.

En referencia a las rutas nacionales, el comandante remarcó que pese a que provincias como Santiago del Estero y Jujuy redujeron su ingreso, “no se puede restringir el paso por las rutas nacionales”. Sin embargo, contó que “se están tomando los contactos con el ministerio de Seguridad para conocer los pasos a seguir”.

En cuanto a los caminos provinciales, el Gobernador pidió a Basso realizar controles distintos puntos como Trancas, Monteros y Burruyacú. “Vamos a trasladar algunos de esos controles al ingreso de la Capital y hacer vigilancia en conjunto con la Policía provincial, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Control en el aeropuerto

Juan Antonio Zini, jefe regional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), expresó que “se trabaja de forma coordinada en todos los aeropuertos del país con las fuerzas federales, provinciales y las autoridades sanitarias locales: “Hasta el momento, no tuvimos mayores inconvenientes en Tucumán. Se hacen seguimientos a los pasajeros que manifiesten algún tipo de sintomatología, se lo conduce en el caso de ser necesario a una cuarentena que hasta el momento no tuvimos inconvenientes en esta provincia, como ha ocurrido en otras provincias” y señaló que también se trabaja con las empresas aéreas.

Walter Bernal, director de la Agencia Tucumán NOA de la Policía Federal, observó que se viene trabajando con la Policía de Tucumán en distintos operativos: “en estos días se van a intensificar los operativos con las demás fuerzas federales y locales. Vamos a desplegarnos en todas las provincias donde tenemos subdelegaciones. Debido a las directivas de nuestro mando institucional estamos brindando cooperación en todas las provincias del NOA”

“Día a día va cambiando el panorama y seguramente iremos tomando medidas restrictivas con respecto a la circulación, para ayudar con la tarea que viene haciendo el Ministerio de Salud”, concluyó Maley.

Despliegue militar

Posteriormente, Manzur y Jaldo recibieron al comandante de la Quinta Brigada de Montaña General Belgrano, Mariano Castelli, que comunicó que el pasado martes se activaron, desde el punto de vista militar, los comandados conjuntos de zona de emergencia.

“Estoy tomando contacto con todoos los gobiernos provinciales para brindar el máximo apoyo, con órdenes expresa de mi superior y del ministerio de Defensa para mitigar y limitar que es nuestra misión la vida y felicidad de nuestra población”, afirmó.

Respecto a protocolos establecidos para estas situaciones, el comandante afirmó que se están activando como la parte invidivual y las coordinaciones que tienen que hacer los comités locales de emergencia. “Nosotros somos el soporte, la entrega final para que todos podamos hacer proyectos comunes en esta emergencia que nos afecta a todos”, aseguró.