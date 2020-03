17/03/2020 - Pandemia

Suspenden desde el viernes vuelos de cabotaje y micros de larga distancia

"No estamos en una situación para estar haciendo turismo", planteó el ministro de Transporte, Mario Meoni, al anunciar las medidas. También informó que en el Área Metropolitana los colectivos y trenes solo podrán transportar personas sentadas desde este jueves.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció que se suspenderá "de manera total la operación" de trenes y colectivos de larga distancia, y aviones de cabotaje en todo el país desde el jueves 19 a las 24 horas hasta el miércoles 25 de marzo. "Queremos desalentar el viaje del fin de semana largo", explicó Meoni en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Meoni realizó el anuncio en la Casa de Gobierno, donde además informó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial "va a aumentar los controles en las rutas argentinas" para "desalentar el circuito turístico del fin de semana, ya que no estamos en una situación como para estar haciendo turismo".

"Respecto del área metropolitana, a partir del jueves próximo todos los micros y trenes sólo podrán trasladar pasajeros sentados, no podrán transportar a nadie que esté parado. Habrá un sistema de control muy férreo desde la CNRT para que la medida se cumpla", informó el ministro.

El funcionario fundamentó las medidas al señalar que "muchos argentinos no han tomado conciencia aún de la situación critica en la que vivimos". "Tomamos medidas muy fuertes en materia de salud para que podamos controlar la expansión de la pandemia en el país. Vamos a ser absolutamente estrictos", dijo Meoni.

Alberto Fernández: "No estamos de vacaciones"

En esa línea, esta mañana el presidente Alberto Fernández insistió en que "no estamos de vacaciones" con las medidas adoptadas para contener el avance del coronavirus en el país y advirtió que, si la actual situación es interpretada por la gente como "una oportunidad turística", entonces las prevenciones fracasarán.

Al ser consultado sobre las largas filas de autos que se movilizaban ayer hacia la ciudad balneraria de Monte Hermoso , el mandatario ratificó la necesidad de que "la gente entienda que no estamos de vacaciones" y agregó: "No estamos de licencia para que vayan a pasear, sino para que nos cuidemos entre nosotros y a nuestros hijos".

"Quédense en su casa con sus hijos. Si convertimos (la cuarentena) en una oportunidad turística, fracasamos, no tiene sentido. Está en nosotros resolver el tema, tenemos que ser una sociedad madura", insistió el mandatario.

En la costa atlántica cierran hoteles y restaurantes

Con el fin de evitar la propagación del coronavirus, los intendentes de Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell invitaron hoy a días de comenzar un fin de semana largo que los turistas eviten visitar esas ciudades balnearias ya que "no son vacaciones y entre todos debemos cuidarnos para que no aumente el numero de infectados", coincidieron.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, firmó hoy un decreto en el cual se establece que desde este martes hasta el 31 de marzo, los locales gastronómicos, establecimientos hoteleros, bares, discos, salones de fiestas, gimnasios y cualquier lugar que generen conglomeración de personas, deberán permanecer cerrados.

Por su parte, el intendente del distrito de Pinamar, Martin Yeza, lanzó a través de su perfil en la red social Twitter un pedido a los turistas que no visiten la localidad costera porque "no son vacaciones" y porque estará "todo cerrado". "Todos los días seguimos controlando cada vez más. No son vacaciones, el país esta en cuarentena", indicó.

En este sentido, Yeza citó el tuit del presidente Alberto Fernández en el que señalaba la propuesta del gobierno para que los padres se queden trabajando desde sus casas, mientras acompañan a sus hijos.

Por último, el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, pidió en conferencia de prensa que los turistas que tenían planificado venir a la ciudad por el fin de semana largo "no vengan". "La responsabilidad de todos los argentinos es que no haya circulación de gente. La no circulación evita la circulación del virus. Entonces, la responsabilidad como marplatense es pedirles a los argentinos que nos estaban eligiendo que no vengan", señaló el titular del Poder Ejecutivo local.

Asimismo, anticipó que el Ejecutivo se encuentra trabajando "en algunos decretos para limitar la cantidad de lugares abiertos en nuestra ciudad". "En caso de que alguno decida venir, se van a encontrar con una ciudad que sus restaurantes no van a estar funcionando como deben funcionar. Ya les recomendamos a los bares que cierren, mientras que lugares de esparcimiento nocturnos ya están cerrados", indicó.