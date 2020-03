16/03/2020 - Coronavirus

Registro Civil tomó medidas preventivas

A partir de la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno de la Provincia, el Registro Civil y de Capacidad de las Personas tomó medidas preventivas para evitar aglomeraciones de público por el coronavirvus COVID-19.

“Siguiendo las directivas del gobernador, Juan Manzur, hemos tomado medidas para colaborar con la Emergencia Sanitaria que se está viviendo a nivel mundial, y extremar recaudos con respecto a la atención en todas las sedes del Registro Civil y Centro de Documentación Rápida de la provincia”, dijo Carolina Bidegorry, titular del área.

En ese sentido, desde el Registro Civil solicita a todas aquellas personas que tienen que hacer un trámite, sino es urgente sea postergado para más adelante. “En este momento el cuidado de cada uno contribuye al cuidado del otro”, indicó la funcionaria.

Recién nacidos

Con respecto a los nacimientos en todas las delegaciones se asignarán turnos. “Pedimos, por precaución, que no asistan con los recién nacidos. Con el acta de nacimiento y la oblea del DNI asignada se pueden realizar todos los trámites que necesitan como por ejemplo inscribirlos en la obra social”, advirtió.

Aquellos que necesitan con urgencia el DNI físico del bebé se habilitaran en Crisóstomo 970 y en la delegación de Villa Lujan la toma del DNI, solo para recién nacidos, se realizará solo los viernes de cada semana en horarios de la siesta.

En el caso de las delegaciones que asisten a las sedes sin turno previo la directora explicó: “la gente que venga pasará a la sala de a uno. Ahora no es bueno que se forme una fila en las inmediaciones, por eso si no es un caso urgente se solicita no concurrir”, dijo Bidegorry.

Matrimonios

En cuanto a la oficina de Matrimonios en toda la provincia se implementará un intervalo cada 20 minutos entre ceremonia y ceremonia. “Se permite una concurrencia solo de ocho personas por cada matrimonio que se realiza, incluidas en esas personas los contrayentes y testigos. Esto es inflexible. No se celebran matrimonios que pretendan ingresar más personas”, apuntó.

En ese sentido dijo que a los turnos que ya están programados se les comunicó las nuevas medidas. “Nos comunicamos con cada uno de ellos, que entendieron la situación. Es por eso que el horario se extiende: ahora las celebraciones serán de 8 a 16.30 horas para respetar los intervalos de 20 minutos”, indicó Bidegorry.

Pasaportes y DNI

Con respecto a los turnos programados para solicitar o renovar el DNI o pasaporte, el Registro Civil asignará un turno con horario especifico tanto en las delegaciones de capital: Crisóstomo Álvarez 970, Villa Lujan y barrios Juan XXIII y San Martín. En el interior será Yerba Buena, Concepción, Tafí Viejo y Banda del Río Salí. En todas estas sedes, los turnos serán por internet.

Actas

“Solicitamos a la gente que si no necesita el acta de manera urgente no venga a solicitarla. Para esta época de año suelen pedir este documento, pero hay que tener en cuenta que las clases fueron suspendidas, por lo cual pedimos no venir”

Y agregó que se está diseñando un sistema para que las actas se soliciten vía web. “Aquellos que se acerquen a las oficinas, entregamos un formulario e ingresan tres personas, una vez que salen pueden entrar otras tres. No aprovechen este tiempo para realizar los trámites, sino es para quedarse en casa”.

“Requerimos que si el trámite no es urgente no venga. Además, para evitar filas se revisarán los papeles y se entregará un turno para que regresen en ese horario fijado. Tratamos que el retiro de actas sea a la tarde. Volvemos a reiterar si el trámite no es urgente lo posterguen”, cerró Bidegorry.